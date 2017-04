Izgradnja HE Vranduk je trenutno obustavljena. Problem je u relaciji između Elektroprivrede BiH kao investitora i kompanije Strabag. Troškovi su prekoračeni. Strabag i dalje nastoji modifikovati projektnu dokumentaciju uporedo sa gradnjom, što nadzorni organ ne dozvoljava. Na mogućnost ovakve situacije Žurnal je ukazivao još prije 6 mjeseci.

Piše: A. Gutić



Gradilište HE Vranduk, najveće poslijeratne investicije Elektroprivrede BiH ponovo je opustjelo. Svjedoče o tome i fotografije Žurnala snimljene u prijepodnevnim satima danas, 13. aprila. Kako Žurnal nezvanično saznaje od izvora bliskog projektu, eskalirao je problem između izvođača radova, austrijske firme Strabag AG i EP BiH. Prema izvorima Žurnala iz EP BiH, probijeni su troškovi izgradnje za oko 13 miliona. Dodatno su u Elektroprivredi nezadovoljni što Strabag još nije okončao izradu projektne dokumentacije, na koju revizori imaju niz primjedbi. Do daljnjeg je Strabag obustavio radove. Iz Elektroprivrede BiH nema zvanične potvrde, ali ni demanta nesporazuma sa Strabagom.



“Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH prezentirana je informacija o statusu Projekta Hidroelektrana “Vranduk“. Članovi Nadzornog odbora iskazali su bezrezervnu podršku aktivnostima koje se provode u okviru realizacije Projekta i vjerovanje da će iste biti okončane u skladu sa ugovornim aranžmanom zaključenim sa izvođačem radova,” navode za Žurnal iz press službe Elektroprivrede BiH.



Prethodna dva mjeseca iz EP BiH su uvjeravali kako radovi napreduju. Dva gotovo istovjetna saopštenja objavljena su u februaru i u martu ove godine.



“U rejonu brane vrše se završni radovi na zagatu brane 1. faze – izrada završnih nasipa i ojačavanje uzvodnog i nizvodnog dijela zagata uz angažman 15 do 20 radnika, 10 kamiona i 5 teških mašina (rovokopači, valjci), “ navedeno je pored ostalog u tim saopštenjima.



Kao što je ranije Žurnal pisao, izgradnja brane je počela bez odobrenog projekta, kojeg je Strabag pripremao uporedo sa radovima. No, i tada i sada, na projekat su stavljene brojne primjedbe nadzornog organa. Sve to je onemogućilo i dobijanje građevinske dozvole.



Podsjetimo, početkom pripremnih građevinskih radova u oktobru prošle godine, iz EP su najavili da će naknadno aplicirati za dozvolu za građenje koja bi, prema njihovom tadašnjem planu, trebala biti izdata u februaru 2017. godine. No, kako nema glavnog projekta za HE Vranduk, još uvijek nema ni građevinske dozvole.



Biznis.ba / zurnal.info