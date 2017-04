U samom srcu Sarajeva, na najpoznatijem sarajevskom šetalištu – ulici Ferhadija na broju 23, nova poslovnica Wiener osiguranja VIG je svečano počela sa radom u sklopu poslovnice Sparkasse Bank.

U skladu sa strateškom saradnjom sa Sparkasse Bank i planovima Wiener osiguranja za širenje poslovne mreže na području Sarajeva, otvorena je nova poslovnica radi pružanja što kvalitetnije usluge i veće dostupnosti za klijente.



„Sarajevo predstavlja jedno od najvažnijih tržišta za Wiener osiguranje i željeli smo se što više približiti našim sugrađanima. Naš cilj su veća dostupnost, unapređenje ponude i odnosa sa klijentima. Ovu poslovnicu smo opremili po najsavremenijim standardima i nudimo sve vrste proizvoda osiguranja kreiranih prema najboljoj međunarodnoj praksi u osiguranju. Za početak rada u srcu Sarajeva smo pripremili i brojna nagrađivanja klijenata i niz posebnih pogodnosti, iz kojih izdvajamo posebnu akcijsku ponudu na proizvod PAKET RIZIKA - osiguranje stana ili kuće sa stvarima, uz popust od 10%! Akcija traje do 15.6. te ovim putem pozivam sve da nas posjete, isprobaju našu ponudu i iskoriste akcijske pogodnosti“, izjavio je Sanjin Tankosić, direktor Regionalnog centra Sarajevo.



Radno vrijeme poslovnice je od ponedeljka do petka od 8h do 16h, a subotom od 8h do 12h, dok je kontakt telefon poslovnice 033 440 099.



Wiener osiguranje je član najveće osiguravajuće grupacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi – Vienna Insurance Group, koja posluje u 25 zemalja, zapošljava 24.000 ljudi i ima ostvarenu godišnju premiju u ukupnom iznosu od oko 9 milijardi Eura. Wiener osiguranje u BiH nudi najsavremenije proizvode osiguranja zahvaljujući članstvu u ovako velikoj grupaciji i razmjeni znanja na polju razvoja proizvoda. Wiener osiguranje posluje kroz razgranatu mrežu od preko 50 poslovnica širom zemlje te nastavlja sa unapređenjem ponude i razvoja tržišta, širenjem poslovne mreže, zapošljavanju novih radnika i osvajanjem još većeg tržišnog udjela.



Biznis.ba / NN