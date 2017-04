Fadil Novalić

Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić izjavio je za Klix.ba kako ne planira uvesti porez ljudima koji iz BiH odlaze raditi u inozemstvu, kao ni namete na narodne kuhinje.

Novalić je rekao da je, nažalost, ovih dana primijetio brojne primjere medijskih dezinformacija vezanih za rad Vlade Federacije BiH.



"Svjestan sam, od samog početka svog mandata, da su reforme koje provodimo ponekad bolne i da onima koji su se dobro ugradili u postojeći sistem neće odgovarati. Ima tu, naprimjer, nesavjesnih poslodavaca koji su dobro poslovali u sivoj zoni na štetu svojih radnika i sada ne žele svoje poslovanje prilagoditi novim zakonima koji pružaju veću zaštitu radničkih prava", rekao je Novalić.



Istakao je da je na sve bio spreman, ali da nije očekivao količinu lažnih informacija na koje nailazi ovih dana.



"Vidim da su društvene mreže preplavljene informacijama nekih lažnih portala o navodnim zakonima koje planiramo uvesti. Neko je pisao o porezu za one koji odlaze raditi u inozemstvo, što je ne samo apsurdno, nego i ustavom zabranjeno, jer svi naši građani imaju slobodu kretanja i to pravo im niko ne smije oduzeti. Bila je tu i neka vijest o nametima narodnim kuhinjama, koja mislim da je krajnje neprimjerena jer se neko baš ružno poigrava osjećajima najsiromašnijih koji koriste usluge kuhinja", kazao je Novalić.



On smatra da kroz ovakve objave protivnici reformi pokazuju da potcjenjuju inteligenciju građana.



"Spreman sam i dalje da primam udarce zato što sam uvjeren da vrijedi i da će Reformska agenda ovoj zemlji i njenim građanima zaista donijeti bolje sutra", zaključio je Novalić.



Podsjećamo, posljednjih dana društvenim mrežama kružila je lažna vijest da je Novalić izjavio kako će Parlament FBiH uvesti plaćanje toplih obroka u narodnim kuhinjama te da građani više ne mogu jesti na račun države. Druga dezinformacija je Novalićeva izjava da će SDA predložiti zakon kojim se uvode porezi za sve građane BiH koji rade u inozemstvu.



Biznis.ba / Klix.ba