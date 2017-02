Neđo Trninić

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da je plan Vlade Srpske da postane stoodstotni vlasnik preduzeća "Željeznice Republike Srpske" i od njega napravi modernog giganta, što će trajati bar 10 godina, ali će se isplatiti.

Trninić je za "Večernje novosti" rekao da je oko 800 miliona KM potrebno za modernizaciju pruge.



On je istakao da je planom restrukturisanja ovog preduzeća, koji sprovodi Vlada, predviđeno da se broj radnika smanji za 500, što će stvoriti uštedu od 10 miliona KM na godišnjem nivou.



"Ljudi će dobiti otpremnine od 12 prosječnih plata. Dio radnika biće prebačen u druge privredne grane. Potrudićemo se da ljudi budu zbrinuti", rekao je Trninić.



Prema njegovim riječima, u proces je uključena i Svjetska banka, koja je napravila analizu poslovanja "Željeznica Republike Srpske".



"Iako su tražili da se odreknemo putničkog saobraćaja i odmah otpustimo 1.000 radnika, to se neće dogoditi", napomenuo je Trninić.



On očekuje da će do kraja godine biti realizovana dionica auto-puta Prnjavor-Banjaluka kao prioritetni saobraćajni projekat.



"Imamo planove za dionice Koridora `Pet ce` od Doboja do Vukosavlja 40 kilometara, pa prema Brčkom 30 kilometara i od Brčkog prema Bijeljini. Tu su i auto-putevi Banjaluka-Prijedor i Banjaluka-Mlinište", naveo je Trninić.



Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske navodi da će završetkom auto-puta Banjaluka-Prnjavor-Doboj Republika Srpska imati oko 110 kilometara puta.



Trninić kaže da su Kinezi i dalje najviše zainteresovani za izgradnju auto-puteva u Republici Srpskoj, te da su u toku pregovori o finansiranju.



"Samo auto-put Banjaluka-Mlinište je projekat vrijedan oko 600 miliona evra, a projekat modernizacije željeznice pored auto-puta Banjaluka-Prijedor oko 250 miliona dolara", naveo je Trninić.



On je dodao da pregovori sa Kinezima o finansiranju nisu laki, te da je uključeno i Ministarstvo finansija Srpske.



"Problem su uslovi kineskih kompnije koji se mijenjaju iz mjeseca u mjesec. Često se mijenjaju početni dogovori i realizacija kredita, od valute do garancija, ali moramo biti strpljivi i postići pravi dogovor", smatra Trninić.





Biznis.ba / SRNA