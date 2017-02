Željeznice RS

Nakon najave otpuštanja radnika u "Željeznicama Republike Srpske“, tokom restrukturiranja tog javnog preduzeća, predstavnici šest sindikalnih organizacija zatražili su danas hitan sastanak s nadležnim u Ministarstvu saobraćaja i veza RS-a.

Pitaju koji će biti kriteriji za otpuštanje viška zaposlenih, pod kojim uvjetima i iz kojih sredstava će biti isplaćene najavljene otpremnine s obzirom na dugovanja iz prethodnih godina.



Od predstavnika Ministarstva saobraćaja i veza RS-a očekuju odgovore i kako su došli do viška radnika u "Željeznicama RS-a“, ko je za to odgovoran te kompletnu informaciju o stanju i budućem poslovanju ovog gubitaša.



Predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin tvrdi da su sindikati jedinstveni u svojim zahtjevima te da su na probleme u "Željeznicama“ godinama upozoravali, ali da su isključeni iz razgovora.



Mišljenja je da ponuđen iznos prosječne plaće za 12 mjeseci nije stimulativan model otpremnine, jer se zarade radnika razlikuju.



Predsjednik Sindikata održavanja šinskih vozila Prijedor Goran Čamdžić je naveo da, ako dobiju "jake argumente“, obrazloženje i garancije da će to zaista biti stimulativne otpremnine i, prije svega, da odlazak radnika iz firme bude na dobrovoljnoj bazi, nisu protiv.



U pauzi današnjeg sastanka sindikalnih predstavnika novinarima se obratio i predsjednik Sindikata željezničara Milijan Marković ističuću da smanjenje broja radnika treba da bude prema prirodnom odlivu i dobrovoljno.



Očekuje veliki odziv za otpremnine kod radnika jer, kako navodi, "Željeznice RS-a“ nisu atraktivno preduzeće i nalaze se na samom dnu po pitanju dugovanja radnicima, stanju mobilnih kapaciteta, te ljudskih odnosa.



Novom sistematizacijom u “Željeznicama RS-a” bi bez posla u narednih nekoliko godina trebalo da ostane oko 1.000 radnika, dok ih je trenutno zaposleno blizu 3.100 radnika.



Za prvih 500 onih koji će otići iz ovog preduzeća u prvoj godini restruktuiranja trebalo bi da bude ponuđene otpremnine u iznosu od 12 mjesečnih plaća.



Smanjenje broja zaposlenih dio je procesa restrukturiranja radi finansijske stabilnosti u “Željeznicama RS-a”, u koji je uključena i Svjetska banka.



Dio viška riješavat će se prekvalifikacijom, a određen broj trebala bi da apsorbuje privreda.



Analiza Svjetske banke utvrdila je da u "Željeznicama RS-a" ima 1.500 radnika viška, ali je problem i nerentabilan putnički saobraćaj.



Novim zakonom predviđeno je da Vlada RS-a postane stopostotni vlasnik ovog preduzeća.



Biznis.ba / FENA