Foto: FENA

Na konferenciji o energetskoj učinkovitosti Grada Mostara, koja je održana u petak u Mostaru, predstavljen je Akcijski plan energijski održivog razvitka Grada Mostara koji se donosi na prijedlog mjera i aktivnosti potrebnih za smanjenje emisija CO2 na području Mostara za 20 posto do 2020. godine.

Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić podsjetio je kako je Grad Mostar prvi grad u BiH koji je prepoznao projekt energetske učinkovitosti kao dijela svjetskog globalnog projekta, te se priključio u zaštiti planete Zemlje sa željom, kako je kazao, da svojim potomcima ostave uvjete primjerene za život.



- Kroz dijelove sporazuma i ugovore između gradonačelnika Europe koje smo obvezni uraditi, danas smo predstavili i Akcijski plan da se za 20 posto smanji CO2 na području Grada Mostara. Zaključili smo kako smo već sada, početkom 2017. godine, ostvarili taj cilj, odnosno ugljen dioksid smanjili za 19 7 posto - ustvrdio je gradonačelnik Bešlić.



Podsjećamo, Grad Mostar je zaključkom Gradskog vijeća Mostar 2011. godine o usvajanju inicijative sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) o smanjenju emisije stakleničnih plinova (GHG) za najmanje 20 posto do 2020. godine izrazio spremnost za izradu akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Mostara.



Nakon donesene odluke, pristupilo se pripremama pristupa sporazuma gradonačelnika inicijativi Europskog povjerenstva pokrenutoj u siječnju 2008. s ciljem povezivanja europskih gradova u trajnu mrežu za razmjenu iskustava u poboljšanju energetske učinkovitosti urbanih sredina i smanjenje emisija CO2 za više od 20 posto.



Grad Mostar je, inače za projekte energetske učinkovitosti u Proračunu za ovu godinu, predvidio 500.000 maraka.



Predstojnik ureda premijera HNŽ-a Veselko Čerkez podsjetio je kako je županijska Vlada, u sklopu projekta energetske učinkovitosti, prošle i ove godine izdvojila oko 7 milijuna maraka, odnosno u 2016. oko 5 milijuna maraka, a ove godine 2 milijuna maraka.



- I ove godine, kao i prošle, sredstva će biti namijenjenom uređenju i 'utoljavanju' školskih zgrada- dodao je Čerkez.



Prezentaciju u Mostaru pripremili su predstavnici Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj- CETEOR, Sarajevo, koji su zajedno s radnom skupinom iz Grada Mostara zaduženi za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana energijske učinkovitosti.



- Ovim dokumentom obrađeno je i detaljno analizirano trenutno stanje s predloženim mjerama poboljšanja iz sektora zgradarstva, javne rasvjete, prometa, vodoopskrbe, otpada i obnovljivih izvora energije, a koji imaju zajednički cilj poboljšanje kvalitete življenja - kazao je stručni suradnik za okoliš u CETEOR-u Vedad Suljić.



On je mišljenja kako bi se implementacijom svih mjera plana energetske učinkovitosti grada Mostara ostvarila ušteda od 13 posto energije u odnosu na baznu potrošnju iz 2014. godine, što su, kako ocjenjuje, milijuni na godišnjoj razini.



Izrada Akcijskog plana energijske učinkovitosti za Grad Mostar dio je projekta CB-GREEN prekogranično, zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje, koji financira Europska unija u okviru IPA– Programa prekogranična suradnja Hrvatska i Bosna i Hercegovina.



Cilj projekta CB-GREEN je unaprjeđenje sustava upravljanja energijom u lokalnim zajednicama i promoviranje sustava energetske učinkovitosti i održive energije u prekograničnom području kroz zajedničke inicijative partnera iz Hercegovačko-neretvanske županije i Zadarske županije.



Biznis.ba / FENA