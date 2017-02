Lars-Gunnar Wigemark

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark izjavio je danas u Banjoj Luci da će EU razmotriti mogućnost podrške bh. poljoprivrednim proizvođačima, koji moraju biti organizovaniji kako bi od domaćih vlasti dobili podršku za proizvodnju i ostvarili konkuretnost u odnosu na druge zemlje.

-Svjesni smo da su poljoprivrednici u ozbiljnom položaju, usljed nedostatka finansijskih sredstava, odnosno višegodišnjeg neisplaćivanja subvencija na koje imaju zakonsko pravo – rekao je Wigemark uz stav da poljoprivrednici u oba bh. entiteta djeluju rascjepkano, a njihov glas bi se više čuo da nastupaju zajedno.



EU želi, dodao je, da poljoprivredni proozvođači u BiH uživaju sve pogodnosti koje donosi prisutnost na evropskom tržištu, čije stnararde moraju ispuniti.



Na početku foruma o perspektivama razvoja bh. poljoprivrede "Naše oranice bez granice“, Wigemark je rekao da su, nakon stupanja na snagu apatiranog protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH s EU, ponovo aktivirane tzv.autonomne trgovinske mjere EU koje donose pogodnosti i beneficije za uzgajivače voća i povrća, koji će moći da povlašteno da izvoze određene kategorije svojih proizvoda.



-Prvi korak koji bi omogućio podršku EU u agrarnom sektoru BiH podrazumijva usvajanje strategije za cijelu BiH u toj oblasti – kazao je Wigemark.



Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu Sabahudin Bajramović je istakao da nakon prilagođavanja SSP-a neće doći do drastičnih promjena.



-Niko neće da pomene da BiH već šest godina ima iste prilike da nastupa na evropskom tržištu bez carinskih dadžbina, a to nije iskorišteno – rekao je Bajramović.



Ukazao je da je problem što se u BiH ništa ne radi na ostvarivanju konkuretnosti.



-To podrazumijeva podršku države, a glavni problem u oba entiteta je što nema podrške ruralnom razvoju. Mišljenja sam da se ne razumije koncept u ruralnom razvoju, koji zagovara investicije u toj oblasti – ukazao je Bajramović.



Na to je ukazao i predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS-a Vladimir Usorac ističući da su ratari na „vjetrometini“, jer nije zaštićena domaća proizvodnja, kontrolom proizvoda koji se uvoze.



-U našim trgovinama možete naći mlijeko u kojem je 10 posto vode, a posao je inspekcije da to kontroliše. Ni kvalitet mesa nije dobar..., kaže Usorac.



Naglasio je da su poljoprivrednicima potrebne veće subvencije i pogodnosti za proizvodnju kako bi mogli da budu konkuretni s drugim zemljama.



Ambasadorom Republike Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio je ocijenio da iskustva njegove zemlje mogu pomoći poljoprivrednicima u BiH.



Na ovom skupu će, kaže, ukazati na potrebu reorganizacije u agraru, na smanjenje troškova proizvodnje, a povećanje količine proizvoda, uz implementaciju standarda EU.



Tokom foruma bilo je riječi o konkretnim primjerima iz ove oblasti, analizirane su glavne prepreke za poboljšanje stanja u poljoprivredi i načini za njihovo otklanjanje te date preporuke kako se blagovremeno pripremiti za pristupanje EU.



Biznis.ba / FENA