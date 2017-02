Adnan Terzić

Nakon što je Dom naroda FBiH jučer usvojio Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za BiH "Autocesta na Koridoru 5C" s amandmanima Vlade BiH, čime su stvoreni uvjeti za dalju gradnju autoputa kroz Hercegovinu, direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić izjavio je za Avaz.ba da je to "ogroman pomak".

- To daje ozbiljnu perspektivu da u ove dvije godine otvorimo ogromnu količinu radova na Koridoru 5C. To daje nove pretpostavke i s obzirom da sada Autoceste FBiH s tehničke strane mogu započeti pripreme za eksproprijacije - kaže Terzić.



No, naglašava da JP "Autoceste FBiH" još uvijek nisu "pusti otok u kojem se sve dešava".



- Još uvijek ostaju dosta stvari za koje smo vezani odlukama parlamenta. To je ratifikacija ugovora s finansijskim institucijama. Također, Ministarstvo prostornog uređenja treba da za svaku dionicu da upotrebne dozvole. To su i kantonalne i općinske strukture, ali, na kraju, to su i akcize za koje se nadamo da će biti usvojene. Puno je, dakle, širi spektar institucija koje učestvuju u izgradnji, nego su to samo Autoceste FBiH - istakao je Terzić.



Biznis.ba / Avaz