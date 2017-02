Trasa Korodora 5C mjesecima je najužarenija ekonomska, ali i politička tema u Hercegovini. Nedavno prezentirana trasa, a danas usvojena i na Domu naroda Federalnog parlamenta, koja ide plodnom dolinom, preko rijeka Bune i Bunice uzburkala je duhove, a na sve su se nadovezale reakcije kako negativno utječe na život povratnika i kako trasa slijedi ratnu liniju razgraničenja.

O aktuelnostima vezanim za Koridor, procedurama razgovarali smo sa Salemom Bubalom, direktorom Zavoda za prostorno uređenje Mostara.



"Koridor 5C u nadležnosti je federalnog nivoa, nosilac pripreme je Federalno ministarstvo prostornog uređenja i ono zvanično provodi sve procedure u tom dijelu. Ko će biti konsultant nosiocu izrade određenih dijelova, pripreme i provođenja to je izbor koji se tretira na određenim nivoima. U ovom slučaju imamo puno aktera koji su radili razne studije, izrade dijelova planova i na kraju imate ovo što sada imamo na stolu, da bi bilo u zakonskoj proceduri i da bi se dobio nacrt, te da bi se o tom nacrtu provela javna rasprava. Sve je to procedura koja je propisana zakonom i pozitivan je propis", pojašnjava Bubalo.



Više puta vraćano na početak



Trasa Koridora 5C više je puta mijenjana i vraćana na početak, a usvojena je najlošija opcija za lokalno stanovništvo južno od Mostara.



"Ovo sad što imamo, nekoliko je puta vraćano na početak. Procedura mora biti ispoštovana zakonski do kraja, da bi se sutra kompletan taj koridor mogao uknjižiti i dobiti svoju legitimaciju u pravnom smislu. U imovinskom dijelu je jako bitno da se provede usvajanje plana, izvod iz plana i urbanistička saglasnost, kao i okolinska dozvala, da bi se sutra moglo dobiti valjano cijepanje parcela na terenu i određivanje parcele koridora na terenu da bi se on mogao uknjižiti kao nečije vlasništvo, državno itd", naglašava Bubalo procedure koje tek treba napraviti.



Situacija je u svojevrnom zastoju, posebno jer je izražen negativan stav lokalne zajednice:



"Sad imamo zastoje u tim procedurama, prvo se morao usvojiti Prostorni plan Federacije, zatim se moralo usvojiti posebno obilježje koridora i tek onda se mora dobiti urbanistička saglasnost i sve ostale dozvole. Sve ovo što je do sada rađeno bilo je zbog prikupljanja informacija i na neki način približavanja stavova lokalnih zajednica i širih aktera koji žele da daju svoj doprinos svemu tome.

Nakon Parlamentarne procedure ide javna rasprava", kaže naš sagovornik.



Izuzetno je važan stav lokalne zajednice



Bubalo je i ovaj put izdvojio, da ključnim smatra stav lokalne zajednice.



"Za ovaj dio što se tretira veoma je važan stav lokalne zajednice i on mora da se ispoštuje, obzirom da smo sad imali priču gdje je lokalna zajednica jako negodovala na predloženu trasu u svim aktivnostima, ona ne može proći kroz sve naredne procedure, ako lokalna zajednica ne bude saglasna s time", jasan je direktor Zavoda za prostorno uređenje Mostara.



U međuvremenu pojavili su se i drugi prijedlozi, posebno je zanimljiv onaj koji predviđa prelazak Neretve kod Avijatičarskog mosta i prolazak pored Aluminija.



"Ima prijedlog i te trase i ja sam ga vidio, po mom sudu to je jedna od najjednostavnijih trasa, najkraćih i kako se može vidjeti na terenu ona zadovoljava sve prostorne aspekte i uticaj na okolinu, te druge aspekta koji se odnose na ekonomsku opravdanost", kaže Bubalo.



Sve se planira daleko od nas, pa to stvara animozitet



Pojavila su se tumačenja da sporna trasa ide ratnom linijom razdvajanja, te da dijeli Mostar na dva dijela.



"Evidentno je da se u posljednjih 25 godina povuklo toliko potencijalnih trasa na prostoru samo grada Mostara, od sjevera, pa do juga, a da niko nikada nije pitao, ni stručne službe grada, niti druge lokalne subjekte koji su kredibilni da daju svoje mišljenje u tom dijelu, niti je iko pitao građane Mostara kuda bi bila najbolja trasa. Sve se to tamo negdje kreiralo, u nekim drugim sredinama, u nekim drugim krugovima, tako se onda svaki put dolazi do animoziteta. Tek kad građani ovog grada se odluče i daju pristanak na neko rješenje, to je po meni najbolja trasa. Apel je ipak da se u samom startu i prije definisanja te trase pita lokalna zajednica. Niti jedan građanin na ovom prostoru nema opciju da bude protiv izgradnje koridora. Svi želimo da se povežemo kvalitetnije sa svijetom, a to je ovaj koridor. Imate tu dvije opcije, jednu koja kaže da je jedna trasa najjeftinija, najkorektnija i da je najbolje rješenje, imate i drugu koja kaže zašto ići po najplodnijim i najvrijednijim parcelama, kad se može naći i veoma jednostavno rješenje koje nikome neće smetati. Treba to pomiriti" zaključuje Salem Bubalo.



Našim selima to je ratna linija



Salem Berberović, mještanin sela Malo Polje, slaže se s tezom da trasa autoputa prolazi ratnom linijom razdvajanja.



"To je tačno sto posto, posebno za naselja Hodbina, Malo Polje, Kosor, Ortiješ i Lakševine, odstupanja su u stotinu metara na nekim dijelovima. Ne bih želio ulaziti u neke teorije, ali sam siguran da su nas sa pričama o novim trasama ili izmještanjima onog što je već prezentirano, samo zavlačili i zavaravali. Bez obzira, mi nećemo odustati od borbe za zaštitu naših domova", kazao je Salem Berberović.



Mještani sela u južnom dijelu Mostara, uvjeravaju nas da neće stati na težnjama da autoput ne prođe preko njihove imovine.



Predstavnik Srba bez komentara oko političkih konotacija, najbolja trasa brdima



Vujadin Berberović, predstavnik Srba povratnika u naselje Ortiješ kaže nam da je prošlo sedam dana potpuno šutnje, a oko medijskih špekulacija da predložena trasa Koridora 5C ide ratnom linijom razdvajanja i dijeli Mostar na dva dijela, tj. čini granicu potencijanog trećeg entiteta, kaže:



"Naša neformalna grupa je potpuno apolitična i mi se držimo dalje od ovih medijskih prepucavanja, tako da ne bih komentarisao sve to. Mi ostajemo pri tome da je najbolja trasa ona koja ide brdima. Treba da vidimo ovaj novi momenat i odlučimo šta nam je činiti".





Biznis.ba / Klix.ba