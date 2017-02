Foto: Anadolija

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić u obraćanju tokom Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine 2017 izjavio je kako je BDP u Federaciji BiH povećan za milijardu maraka, te da je za to trebalo između 17 ili 18 hiljada novih radnih mjesta.

U glavnom gradu BiH danas je organizovan Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2017, prva u nizu aktivnosti povodom obilježavanja 65. godišnjice postojanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.



Novalić je govorio na panelu "Programi vlada: Reformski kurs ka poslovnom ambijentu", a tom prilikom se osvrnuo na dosadašnji rad Vlade Federacije kada je u pitanju reformska ageda, kao i ciljevima za 2017. godinu.



Podsjetio je kako je program vlade bio vezan isključivo za ekonomiju i ekonomske reforme, osim što je rečeno da će socijalna davanja ostati ista, jer je za ekonomske reforme neophodan socijalni mir. Naglasio je kako ekonomske teme imaju apsolutni prioritet u odnosu na političke.



“Ranije smo razgovarali o tome što će to biti predmet naših ekonomskih reformi i nazvali ih reformska agenda. Ta riječ je prilično omražena u javnosti, više je razloga zašto je to tako. Ne zato što su ljudi nespremni za reforme, nego što je prisutna koncepcija da je ona nametnuta od strane međunarodne zajednice. Mi smo računali, tačno 82 posto je naših ekonomskih pogleda bilo ugrađeno u reformsku agendu, dopuštam da onih 18 posto pripada međunarodnoj zajednici, a i to su područja u kojima mi nemamo neku vještinu, borba protiv terorizma, vladavina prava, borba protiv korupcije, međunarodna borba protiv crnih tokova kapitala”, kazao je Novalić, poručivši da je reformska agenda domaći materijal.



Od šest poglavlja, koliko ih reformska agenda ima, Novalić je kazao kako je prvo poglavlje o javnim financijama, oporezivanju i fiskalnoj politici praktično završena, drugo poglavlje tržišta rada je također završena, a treća o poslovnom okruženju je planirana u toku 2017. godine.



“Pritom smo prije poslovnog okruženja bili prinuđeni raditi na četvrtom poglavlju socijalne sfere, zakon o PIO-u i borcima”, kazao je Novalić.



Osvrnuo se i na zapošljavanje, odnosno o prelasku uposlenika iz sive zone u legalnu.



“Mi tačno znamo odakle potiču radna mjesta, mi smo za milijardu povećali BDP. Između 17 ili 18 hiljada radnih mjesta da proizvede milijardu maraka, to su nova radna mjesta. Porezna uprava i inspekcije su 3.222 uposlena iz sive zone premijestili u legalnu zonu. Posljedica upošljavanja je posljedica ekonomskog rasta. Ove godine unutar poslovnog okruženja vrlo značajna akcija je borba protiv sive ekonomije, ona će tek dati rezultat. Moramo biti realni, jer i to su nova radna mjesta jer oni nisu plaali svoje obaveze”, poručio je Fadil Novalić, premijer Vlade Federacije BiH.



"Ekonomski forum Bosne i Hercegovine 2017" je prvi događaj u ovoj zemlji koji je okupio predstavnike vlasti, poslovne i akademske zajednice, čiji je zajednički cilj unapređenje ekonomskog i poslovnog ambijenta u BiH. Radi se o događaju koji ima višestruke vrijednosti za bh. društvo, posebno zbog činjenice što će po prvi put na jednom mjestu kroz otvoreni dijalog vlada, realni i javni sektor, svaki iz svog ugla djelovanja, razgovarati o problemima i prilikama sa kojima se susreću, naveli su organizatori foruma.



Forum je zamišljen kao otvoreni dijalog između predstavnika poslovne zajednice, akademije te kreatora ekonomskih politika, a colj je da pomogne umrežavanju različitih interesnih skupina koje imaju zajednički poslovni interes, te da omogući prostor za prve bilateralne sastanke. Forum treba da rezultira sa konkretnim prijedlozima i smjernicama koje će biti stavljene na raspolaganje kreatorima ekonomskih politika.





Biznis.ba / AA