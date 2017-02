Zoran Tegeltija

Siva ekonomija, opterećenje rada, reforme bh. javnih preduzeća i smanjenje obima javne uprave predstavljaju veliki problem bh. ekonomiji i to su otvorena pitanja o kojima razgovaraju vlade Federacije BiH i Republike Srpske, izjavio je ministar finansija RS Zoran Tegeltija.

Tegeltija je na panelu Reformski kurs ka poslovnom ambijentu, u okviru Ekonomskog foruma BiH, izjavio da su na posljednjem sastanku premijera dva bh. entiteta u Banjaluci razgovarali o onome što se nije realizovalo u prethodnom periodu i kako doći do realizacije tih projekta.



Istakao je da su otvorena pitanja, i ono čime je on jako nezadovoljan, nerješavanje pitanja smanjenja opterećenja rada kao i neefikasnost javnog sektora.



"To je bila kjučna tačka Njemačko-britanske inicijative, vezano za tzv. rast i zapošljavanje. To se pokazalo kao najosjetljivija tačka i tu smo malo napredovali. Druga oblast koja, po meni, pravi problem je neefikasnost našeg javnog sektora. Pod tim neću da govorim kako imamo previše vlada i slično. Želim govoriti o nedovoljnoj efikasnosti naših javnih preduzeća i nedovoljnoj efikasnosti naših javnih fondova. To su teme o kojima ćemo morati da usaglasimo neka zakonska rješenja", kazao je Tegeltija.



Kako je kazao, još jedan od problema s kojima se privrednici susreću je takozvana siva ekonomija.



"Siva ekonomija stvara praktično dva problema: s jedne strane država je uskraćena za značajan iznos prihoda koji trebaju da dođu u fondove socijalne sigurnosti. Drugo pitanje koje je za naše privredne subjekte vrlo važno kada je u pitanju siva ekonomija je stvaranje nelojalne konkurencije između pojedinih privrednih subjekata", podvukao je Tegeltija.



Ekonomski forum BiH 2017 “Reforme i ekonomski ambijent“ održava se u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i prvi je u nizu aktivnosti povodom obilježavanja 65. godišnjice postojanja te institucije.



Forum je zamišljen kao otvoreni dijalog između predstavnika poslovne zajednice, akademije te kreatora ekonomskih politika i treba da pomogne umrežavanju različitih interesnih skupina koje imaju zajednički poslovni interes, te da omogući prostor za prve bilateralne sastanke. Organizatori se nadaju da će forum rezultirati konkretnim prijedlozima i smjernicama koje će biti stavljene na raspolaganje kreatorima ekonomskih politika.



Organizacijom Foruma Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu želi dati doprinos društvenoj zajednici, zbog čega će Forum biti otvoren za sve zainteresirane bez plaćanja kotizacije.







Biznis.ba / AA