Vjekoslav Bevanda

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija BiH, guverner BiH u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje tokom foruma “Ekonomski razvoj i ambijent“ naglasio je da nije za promjenu stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) koja iznosi 17 posto.

Bevanda je, uz Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, i Zorana Tegeltije, ministra finansija Republike Srpske, učestvovao na panelu o temu “Programi vlada: reformski kurs ka poslovnom ambijentu“.



“Moj stav je da nisam za promjenu stope PDV-a, jer ćemo doći do toga da narušimo taj krhki sustav, koji odlično funkcionira, a koji je bio pod velikim političkim pritiscima. Treba ustabiliti globalna ekonomska kretanja u BiH i onda pažljivo tome pristupiti, jer jednokratni potezi mogu donijeti samo loše efekte. Stalno se ponavlja priča o tome da li treba povećati stopu PDV-a, pa da više sredstava ide socijalnim kategorijama. Treba prvo definirati ko je uopće u socijalnoj potrebi. Imamo najmanju stopu PDV-a u regiji, možda i u svijetu, i to može biti samo plus sa aspekta gospodarenja i svega ostalog. Potrebno je da kada se prikupi novac, pametnom ga politikom kroz sve nivoe vlasti dijeliti socijalnim kategorijama“, smatra Bevanda.



Ministar finansija BiH pokušao je objasniti zašto je neophodno promijeniti akcize.



“Akcize su nešto što je 'zamagljeno' sa svih strana. Povod za povećanje je bio dogovor entitetskih vlada i na osnovu njega Upravni odbor je hitno reagirao i donio odluke koje su išle na Vijeće ministara. Došlo je do određenih korekcija, kao što je da je on ograničen na naftu i naftne derivate, i takav zakon je proslijeđen, ali nije prošao u parlamentu. Često se govori da će se ubrani novac iskoristiti za izgradnju autoputeva, a to nije točno. To je kolateral za već ugovorene kreditne aranžmane i koji su u procesu ugovaranja. Imamo situaciju da su se svi kreditori zaustavili i nisu dozvolili efektivnost kredita, jer kapaciteti javnih poduzeća za autoceste ne mogu podnijeti, kao krajnji korisnici, ta kreditna zaduženja. To se vidi na terenu, jer skoro pa ništa nije urađeno na tom planu. Nema nam efektivnosti kredita do ispunjenja tog uvjeta. Raduje me da su odlični odnosi entitetskih vlada i sve što one dogovore, nadam se da će parlament podržati“, kazao je Bevanda.



Bevanda je naglasio kako smatra da je Uprava za indirektno oporezivanje najbolji projekat u BiH, jer zahvaljujući tom zajedničkom računu moguće je da svi nivoi vlasti funkcionišu.



Ekonomski forum BiH 2017 “Reforme i ekonomski ambijent“ održava se u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Tokom foruma planirano je održavanje nekoliko panela o temama: “Programi vlada: reformski kurs ka poslovnom ambijentu“, “Put euroatlantskih integracija: konkurentnost BiH“, “Poslovna zajednica: prilike i izazovi“ i “Akademija: glas akademske zajednice“. U radu foruma učestvuju predstavnici svih nivoa vlasti u BiH, te ljudi iz ekonomskog sektora i akademske zajednice. Cilj foruma, koji se prvi put održava ove godine, je da se unaprijedi poslovni i ekonomski ambijent u BiH.





