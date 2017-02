Foto: Ilustracija

Republika Srpska je na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama potrošila desetine miliona dolara u posljednjih deset godina, da bi u istom periodu, prema zvaničnim podacima, izvoz RS u SAD pao za čak 159 miliona maraka, uvoz porastao za 27,5 miliona KM, a investicije su skoro zanemarljive i na primjer 2015. godine iznosile su samo hiljadu KM.

Prema analizi portala Capital.ba eonomski rezultati desetine miliona dolara vrijednog lobiranja i rada 2013. godine otvorenog Predstavništva RS u SAD-u, vidljivi su kroz podatke Zavoda za statistiku RS prema kojima je u zadnjih deset godina došlo do strmoglavog pada izvoza iz RS u SAD, dok je uvoz roba i usluga udvostručen.



Tako je 2006. godine izvoz RS u SAD iznosio 171,4 miliona KM, da bi se 2009. strmoglavio na svega 11,5 miliona KM. Od tada i nije bilo značajnijih promjena, a na kraju 2015. godine izvoz je iznosio 12,5 miliona KM.



Istovremeno, uvoz iz SAD je 2006. godine iznosio 19,7 miliona KM, da bi na kraju 2015. dostigao 47,2 miliona maraka.



Ništa bolja situacija nije ni sa investicijama. Strane investicije u RS godinama unazad su u padu, a u 2015. iz SAD-a je u RS stiglo svega 1.000 KM.



Iz te zemlje u RS je od 2007. do 2015. godine stiglo 10,3 miliona KM investicija.

Mediji su proteklih dana prenijeli informaciju da je RS za lobiranje u Americi potrošila 30 miliona dolara, a prema podacima portala Istinomjer skoro tri četvrtine novca isplaćenog za lobiranje u SAD otišlo je kompaniji “Picard Kentz & Rowe”.



Ova firma je prvi put je angažovana 2009. godine, a za svoje usluge “konsultacija i savjetovanja” do kraja 2015. godine inkasirala je 11,11 miliona dolara.



U Ugovoru koji su Željka Cvijanović i Edward B. Rowe potpisali 2011. godine, navedeno je da će firma, u saradnji sa službenim predstavnicima RS, raditi na osmišljavanju “pravnih i diplomatskih strategija zastupanja prava Republike Srpske u vezi sa aktivnostima Kancelarije Visokog predstavnika u BiH i pravnim statusom Brčko Distrikta”, te da će Vladi RS, na zahtjev, povremeno pružati “opšte savjete i zastupanje u međunarodnim pravnim i političkim pitanjima”. Vlada RS se obavezala da će za ove aktivnosti firmi isplaćivati 167.000 dolara mjesečno.



Vlada Republike Srpske svake godine iz budžeta izdvaja milione maraka za rad predstavništava RS u svijetu, ali su efekti njihovog rada veoma upitni.



Opozicija u Narodnoj skupštini RS juče je iznijela oštre zamjreke na rad Predstavništva RS u Vašingtonu ističući da su milioni maraka potrošeni za lobiranje u SAD-u, a da kao rezultat tog lobiranja RS ima predsjednika na crnoj listi SAD-a.



„Ulaganja iz Srbije predstavlјaju gotovo polovinu ukupnih ulaganja (50,07%), gdje dominira investicija u telekomunikacije. Na drugom mjestu su ulaganja iz Rusije (17,77%), gdje se kao najvažnije, mogu pomenuti investicije u Rafineriju nafte Brod i Rafineriju ulјa Modriča. Na trećem mjestu je Velika Britanija (7,94%), gdje se kao najveća ulaganja mogu izdvojiti investicije u EFT- Rudnik i Termoelektrana Stanari, na četvrtom mjestu je Holandija (4,75%), sektor trgovine, a na petom mjestu je Slovenija (4,53%) sa više investicionih projekata (metalna industrija, bankarstvo i trgovina“, navodi se u Strategiji podsticanja stranih ulaganja u RS od 2016. do 2020. godine.



