Gordan Milinić

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) stranim investitorima nudi 400 investicionih projekata, oko 250 investicionih lokacija i posjeduje bazu kontakata od 6.760 potencijalnih investitora koje redovno informira o projektima i poziva da ulažu u BiH - izjavio je direktor FIPA-e Gordan Milinić.

FIPA je danas u Sarajevu organizirala poslovni prijem za ekonomske predstavnike akreditiranih ambasada u BiH da bi doprinijela poboljšanju saradnje u oblasti privlačenja stranih ulaganja.



- To su naši stalni saradnici u procesu privlačenja stranih investicija, a danas želimo da im ponovo skrenemo pažnju da uspostave kontakte sa svojim ministrarstvima, privrednim komorama u svojim zemljama, udruženjima i klubovima privrednika , kao i pojedinačno s privrednicima i da im daju što više informacija o investicionim potencijalima BiH, da ih pozovu da nas posjete i da vide naše mogućnosti za ulaganja – izjavio je Milinić.



Naveo je da su, prema preliminarnim podacima za devet mjeseci 2016., strane investicije u BiH iznosile svega oko 274 miliona KM.



- To je veoma niska cifra i mi nismo zadovoljni. Možda će se ona nešto popraviti u četvrtom kvartalu koji je bio malo stabilniji. Imali smo također i značajnijeg odljeva stranih investicija u prošloj godini jer su neke domaće kompanije kupile strane, tako da to više nisu strane investicije - dodao je.



Uputio je apel svim političarima u BiH da spuste tenzije i da ne rastjeruju investitore.



- Investitori su bukvalno preplašeni situacijom u BiH. Imali smo veoma loš drugi i treći kvartal prošle godine. Investitori traže pojašnjenja o situaciji u BiH, objašnjavali smo im prošle godine da je sve to dio predizborne kampanje – naveo je.



Naglasio je značaj ekonomske diplomatije dodajući da su u prošloj godini među ostalim imali značajne kontakte s Japanom.



- Putem ekonomske diplomatije uspjeli smo da dovedemo japanske investitore, bilo je tu 15-ak kompanija s kojima su sada u toku intenzivni kontakti – dodao je Milinić.



Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić rekao je da, kada je riječ o stranim investicijama, najviše „smeta“ priča o negativnom ambijentu u BiH, jer ona šteti zemlji.



Naglasio je dobru saradnju PKFBiH i FIPA-e i da veoma često nastupaju zajednički.



- Kada razgovaramo s potencijalnim stranim investitorima u BiH, o mogućnostima i granama industrije u koje bi mogli ulagati, često koristimo materijale FIPA-e - dodao je Jašarspahić.



Kada je u pitanju strano investiranje u BiH, kako je naveo, puno je odgovornih i zaduženih u zemlji za realizaciju takvih projekata, počevši od resornih ministarstava, lokalnih zajednica, pa čak i firmi koje imaju saradnju sa stranim investitorima.



Biznis.ba / FENA