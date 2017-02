Stanko Stanić

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Stanko Stanić rekao je da će primjena adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju /SSP/ BiH sa EU nanijeti štetu BiH, ali da je jedno od rješenja da se više radi na zaštiti domaće proizvodnje, i "po cijenu sukoba sa legislativom i zahtjevima EU".

"Oni nama postavljaju previše zahtjeva. Uradićemo možda nešto i na štetu ovih naših prostora, odnosno naših privreda, a od integracija možda ništa neće biti. Bojim se da bi to moglo biti finale svih tih pregovora", rekao je Stanić u Banjaluci, gdje je povodom 42 godine postojanja i rada Ekonomskog fakulteta počeo dvodnevni naučni skup "Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija".



Prema njegovim riječima, dobra strana evropskih integracija je to što se uvodi više reda u poslovanje.



On je rekao novinarima pred početak skupa da je običaj Fakulteta da povodom obilježavanja godišnjice organizuje naučne skupove, ali i naučno-stručne konferencije između dva naučna skupa, čime pokazuje da je u funkciji razvoja ovih prostora i da širi naučnu misao iz oblasti ekonomije.



Stanić je, govoreći o temi ovogodišnjeg skupa, naveo da će biti riječi i o perspektivi BiH, Srbije i ostalih balkanskih zemalja koje još nisu članice EU, o tome kakva je sudbina EU, ima li ostatak Balkana mjesto u Uniji, odnosno ima li EU kapacitet da primi preostale balkanske zemlje.



Ljubomir Madžar iz beogradske Akademije ekonomskih nauka, govoreći o temi skupa, rekao je da je politike najlakše kritikovati, ali "teško onima koji se nađu na mjestima gdje moraju da ih sprovode".



On je istakao da ova područja karakterišu mnogi promašaji koji su napravljeni u procesima privatizacije, visoka stopa javnog duga država u odnosu na njihov bruto domaći proizvod, posljedice koje su ostavila ratna dejstva, stagnacija proizvodnje, usitnjen politički sistem sa previše partija i često "nezdravim" koalicijama.



"Sve to vodi ka teškim ishodima u ekonomskoj politici, ali treba se nadati da će se to vremenom popravljati. I društveni sistemi uče kao što uče pojedinci i valjda će se skupiti iskustva i valjda će nekako doći do situcije u kojoj će se moći govoriti o napretku", kaže Madžar.



Na banjalučkom Ekonomskom fakultetu u 42 godine zvanje je steklo 5.964 diplomiranih ekonomista ili 46 odsto od više od 12.000 onih koji su upisali ovaj fakultet.







