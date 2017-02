Foto: Ilustracija

Ekstremno niske temperature i zaleđena zemlja koja je posljednjih dana naglo „popustila“ usljed toplijeg vremena uveliko će utjecati na poljoprivredne prinose, a samim tim posljedice će biti povećanje cijena kako domaćih tako i uvezenih namirnica.

Suha zemlja



Ono što zabrinjava poljoprivrednike je suho tlo uprkos padavinama koje smo imali u decembru i januaru.



Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS, kaže da se ovih dana sa zebnjom gleda u nebo jer, ako u februaru ne padne još snijega, usjevi u ovoj godini mogli bi biti smanjeni od 50 do 70 posto, slično kao 2015. godine, kada su bile velike suše.



- Imamo manjak vode u jezerima, rijekama, što govori da je padavina bilo veoma malo. Zemlja je toliko suha, tako da nam je jasno da se neće ponoviti kao prošle godine kada su kiše padale, kao da su bile po našoj narudžbi. To se desi jednom u stotinu godina. Ostaje nam da gledamo u nebo i očekujemo što više snijega kako bismo mogli imati obradivu zemlju s dovoljno vlage - kaže Usorac.



Da bi se zemlja dobro natopila i zadržala, pojašnjava on, potrebne su daleko veće količine snijega, jer kiše nisu te koje mogu napraviti akumulaciju vlage.



- Ako ostane ovakvo stanje, osjetit ćemo na svim usjevima, od žitarica, kukuruza, trave, voća, povrća... Dakle, svi usjevi su ugroženi i to će bitno utjecati i na kvalitet proizvoda - napominje Usorac.



Dodaje da će BiH zbog toga biti primorana povećati uvoz prehrambenih proizvoda, a koji će, prema svemu sudeći, biti skuplji nego prethodnih godina.



Carinska regulativa



Predsjednik Saveza organskih proizvođača FBiH Sejad Herceg navodi da je u Hrvatskoj već poskupjelo voće i povrće, a kada se doda mogućnost uvoza bez carinske regulative, to će još dodatno opteretiti naše poljoprivrednike.



- Naši proizvođači ne mogu njima konkurirati. Poskupljenja će svakako biti - istakao je Herceg.

Zbog šteta od mraza više cijene i žitarica i voća

Da nagle vremenske oscilacije ne idu naruku poljoprivrednicima, tvrdi i Petar Ninić, agronom iz Centra za ekonomski i ruralni razvoj. On podsjeća i da smo i prošle godine imali visoke cijene, naročito voća, zato što su poljoprivrednici pretrpjeli štete od kasnih proljetnih mrazeva.



- U voćarskom kraju Potkozarju imali smo male prinose voća. Sve smo prodali, ali po višim cijenama nego inače. Tako je isto bilo i u drugim sektorima osim kukuruza, kojem je prijalo takvo vrijeme - rekao je Ninić.



Što se tiče ove godine, predviđa Ninić, ekstremno niske temperature kakve su bile u januaru utjecale su na žitarice, ali i na voće poput kajsije, breskve i šljive.



- Što se tiče ratarstva, pozitivno je što je snijeg preko usjeva, on je prirodni izolator, tako da ne bi trebalo biti veće štete - dodaje Ninić.



Biznis.ba / Avaz