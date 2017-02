Povodom završetka obuke za nezaposlene žene, u okviru projekta Nahlina biznis akademija u Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla", upriličena je svečanost dodjele certifikata za 12 budućih poduzetnica.

Nahlina biznis akademija omogućila je polaznicama (čije su poslovne ideje prošle proces predselekcije) da u tromjesečnoj teoretskoj i praktičnoj nastavi steknu kompetencije u oblasti izrade biznis plana, znanje o tehnikama prodaje proizvoda/usluga na tržištu, metodama naplate potraživanja te procedurama registracije biznisa.



Koordinatorica tog projekta Ksenija Hromadžić kaže da je obuka održana od novembra 2016. do februara ove godine, a obuhvatila je 77 časova praktičnog i teoretskog rada s polaznicama koje su realizirali stručnjaci iz relevantnih oblasti.



Kandidatkinje su došle s kreativnim poslovnim idejama iz različitih privrednih djelatnosti, počevši od kreativne ekonomije i turizma do grafičkog dizajna i odgojno-obrazovnog rada.



- Ideje su predstavljene s mnogo entuzijazma i želje da se pretoče u konkretan poduhvat, u čemu ćemo im kroz "Nahlinu" poslovnu zajednicu nastaviti pomagati - istakla je.



Zahvaljujući podršci Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, obuka je za polaznice bila besplatna. Ministarstvo je osiguralo i nagradni fond za najbolji biznis plan te je polaznici s najboljim biznis planom dodijeljen poticaj za osnivanje vlastitog biznisa i realizaciju početnih aktivnosti.



Osnivačica i direktorica "Nahle" Sehija Dedović ističe činjenicu da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta prepoznalo takve lokalne inicijative koje su najbliže pojedincu, te odabralo da ulaže u kreativnost žena i razvoj malog poduzetništva kao mogućnosti da se doprinese zapošljavanju, boljitku na tržištu rada i ekonomskom razvoju društva.



- To u konačnici doprinosi i vraćanju povjerenja u naše institucije - naglasila je.



Polaznice Biznis akademije zadovoljne su zbog prilike da steknu vještine potrebne za pokretanje biznisa ali i zbog stvaranja kruga poslovnih žena.



Nakon okončane edukacije sve polaznice će biti uključene u Nahlin program u okviru kojeg će, kroz individualan pristup, dodatno usavršiti vještine neophodne za razvoj uspješnog vlastitog biznisa.



Biznis.ba / FENA