Jablaničko jezero ovih dana proživljava najveću ekološku katastrofu otkako je rijeka Neretva izgradnjom brane u Jablanici svoje korito proširila na šire područje Jablanice i Konjica. Naglo i preveliko puštanje vode napravilo je pravu ekološku katastrofu sa nesagledivim posljedicama po riblji fond, floru i faunu pomenutog prostora.

Odgovornost za ovaj čin prebaca se na Elektroprivedu Bosne i Hercegovine iz koje su se danas oglasili saopštenjem.



Ramiz Zahirović, direktor hidrocentrale “Jablanica” negirao je da je na pomolu ekološka katastrofa te da je sve rađeno planski.



Imali smo ekstremno sušan period od septembra, a pogotovo decembar i januar a bila je velika potražnja za električnom energijom. Tako smo bili primorani da koristimo sve potencijale hidrocentrale. Nemamo neke stroge propise kada su i pitanju ove niske kvote, ali nije da se ovo prvi put dešava. Bilo je zadnji put 2005. godine slično. Znate da je bila suša, a potražnja za električnom energijom velika. Bilo je problema s grijanjem Zenici, ljudi su se onda grijali na struju. Situacija je bila alarmantna i sve je to dovelo do ovog puštanja vode, koje nije bilo nekontrolisano – naveo je Zahirović.



Bez imalo pretjerivanja mora se reći da je ovo Zahirovićevo obrazloženje i više nego indikativno. Zbog čega? Svoditi povećani angažman hidroenergetskog potencijala na povećanu potražnju električne energije u Zenici ne samo da djeluje kao objašnjenje za naivne, nego u konačnici ono ima za cilj skrenuti pažnju sa stvarnog razloga iz kojeg je EP BIH morala da intezivira proizvodnju električne eneregije puštanjem vode kroz turbine HE Jablanica.



Pitamo se kako je moguće da termoelektrana Kakanj čiji su elektro-energetski potencijali veći negoli potencijali svih hidroelektrana na rijeci Neretvi, nije bila u mogućnosti da podmiri povećane potrebe za električnom energijom u Zenici, pa je taj teret navodno morala preuzeti HE Jablanica. Tome scenariju je uistinu malo vjerovati.



Međutim ono sa čime je naša javnost manje upoznata jeste do Elektroprivreda Bosne i Hercegovine od 1.januara ove godine, ugovorom, ima u obavezi podmirivati potrebe za električnom energijom mostarski Aluminij, što bi inače trebala raditi Elektroprivreda HZ HB.



Stoga se nameće opravdana sumnja da je zbog isporuke električne energije Aluminijskom konbinatu, odnosno zbog te dodatne preopterećenosti, nastupila ekološka katastrofa sa kojom je danas suočeno, jezero kojeg nema.



