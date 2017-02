Slaviša Raković

Član Socijalno-ekonomskog savjeta SDS-a Slaviša Raković izjavio je da se procjenjuje da ukupni gubici Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske, uključujući kreditne plasmane koje je ta banka davala raznim preduzećima, iznose oko 200 miliona KM.

“Gubitak IRB-a samo po osnovu poslovanja Bobar banke i Banke Srpske trenutno iznosi više od 120 miliona KM, oko 50 miliona KM po osnovu poslovanja preduzeća `Farmalend`, a tu su i `Pingvin` Banjaluka, `Bobar grupacija`, Gerontološki centar `Slateks`, Planinsko dobro `Nevesinje`, `Elvako` Bijeljina sa šest miliona KM direktnog plasmana IRB-a”, istakao je Raković na današnjoj konferenciji za novinare u Banjaluci.



Govoreći o izvještaju IRB-a za 2015. godinu, koji bi trebalo naredne sedmice da bude razmatran u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Raković je rekao da je u njemu nelegalno to što se o izvještaju za 2015. godinu raspravlja u februaru 2017. godine.



On je podsjetio da je Zakonom o privrednim društvima, koji se primjenjuje na IRB, predviđeno da se izvještaj nezavisnog revizora na skupštini akcionara mora razmatrati najkasnije 30. juna naredne godine za prethodnu godinu.



“Po datiranju ovih dokumenata koje smo dobili u skupštinskom materijalu vidimo da je nezavisni revizor svoj posao okončao tek 7. oktobra prošle godine i da je IRB uputila Vladi Republike Srpske izvještaj 27. oktobra prošle godine, te da Vlada nikada nije razmatrala izvještaj IRB-a, već je uputila jedan blanko dokument u skupštinsku proceduru bez datuma i sprovedene procedure”, tvrdi Raković.



Raković je rekao da je u navedenom izvještaju nelegalno i to što IRB već godinu dana nema izabrano rukovodstvo, zbog čega je, kako je naveo, upitno ko je podnio izvještaj i koliko on može biti i prividno legalan.



On je naveo da ovo sve ukazuje na praksu, ne samo zataškavanja, nego i nastavka svih loših praksi u IRB-u koje su uočavane godinama.





Biznis.ba