Foto: Ilustracija

Bosna i Hercegovina se još uvijek nalazi na sivoj listi FATF-a (Međudržavno tijelo za borbu protiv pranja novca), ali ako vlasti do maja ispune obaveze koje su pred njih postavili iz ove međunarodne organizacije, Bosna i Hercegovina bi sa lista mogla biti skinuta već u septembru ove godine.

FATF i MONEYVAL su ključne organizacije koje nadziru i prate usklađenost članica i drugih jurisdikacija na polju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao Bosna i Hercegovina nije uskladila svoje obaveze u cijelosti sa ovim međunarodnim organizacijama, FATF je BiH stavio na sivu listu. To znači da je poslovanje između banaka u BiH i nekih banaka u inostranstvu usporeno i otežano.



Bh. vlasti imale su rok do kraja 2016. da naprave jedinstvenu bazu svih nevladinih organizacija u zemlji, a vlasti iz bh. entiteta Republika Srpska da entitetski krivični zakon prilagoditi državnom krivičnom zakonu, kako bi zemlja došla na korak do skidanja sa sive liste. Kako državne i entitetske vlasti to nisu ispoštovale u roku, iz FATF-a su odobrili novi termin.



- Radni sastanak delegacija Bosne i Hercegovine sa FATF-a održan je 26. januara 2017. na kojem je razgovarano o stepenu provođenja FATF Akcionog plana za BiH. Iako je krajni termin za provedbu Akcionog plana bio u decembru 2016., te su bile moguće konsekvence zbog "probijanja roka", sastanak je prošao u pozitivnoj atmosferi – potvrđeno je za Patriju iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.



- FATF je iskazao interes prije svega za moguće datume usvajanja Krivičnog zakona RS, te svih drugih zakona koje treba provesti u cilju provedbe Akcionog plana. Moglo se zaključiti, da ukoliko bi Krivični zakon RS bio usvojen do maja 2017., da će FATF na plenarnoj sjednici u junu 2017. predložiti posjetu Bosni i Hercegovini koja bi se trebala desiti prije septembarskog plenarnog sastanka. U zavisnosti od rezultata posjete, Bosna i Hercegovina bi mogla biti brisana sa liste u septembru 2017. Za sada, Bosna i Hercegovina će zadržati isti status na listi - "svjetlo siva lista" – status koji drži od početka provedbe Akcionog plana (juni 2015.godine) - objašnjavaju iz Ministarstva sigurnosti BiH.



Pored Krivičnog zakona RS, BiH treba uspostaviti jedinstveni registar svih udruženja i fondacija koje djeluju na području BiH. Do maja 2017. potrebno je da BiH usvoji i Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, Zakona o osiguranju FBiH, Zakon o osiguranju RS-a, Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju RS-a, Zakon o tržištu papira od vrijednosti BD BiH te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima BD BiH.



- Bitno je napomenuti da je realno i moguće usvajanje navedenih zakona, s obzirom da su svi u određenoj proceduri usvajanja kod nadležnog parlamenta/skupštine, osim Zakona o osiguranja RS-a – objašnjavaju za Patriju iz Ministarstva sigurnosti BiH.



Sljedeća Plenarna sjednica FATF-a bit će održana od 19. do 24. februara 2017.godine.



Biznis.ba / NAP