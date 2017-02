Mirsad Mujić

Građani neće biti u obavezi korištenja špediterskih usluga nego će te poslove za njih preuzimati BH Pošta - kazao je generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić nakon sastanka predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i poštanskih operatera.

Nakon promjene načina carinjenja došlo je do velikog nezadovoljstva građana čije su pošiljke iz inozemstva, prvenstveno narudžbe preko Interneta, stavljene u istu ravan kao komercijalne narudžbe. To je značilo da građani moraju angažirati špeditera kako bi se okončao proces carinjenja za robu iz inozemstva u vrijednosti više od 50 KM, što bi često iznosilo više nego sama vrijednost paketa.



S tim u vezi, generalni direktor BH Pošte reagirao je promptno, inicirajući hitan sastanak predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i poštanskih operatera.



- Na svu sreću, naišli smo na veliko razumijevanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje Mire Džakule i njegovih saradnika. U najkraćem, ovaj problem će biti riješen na način da će Uprava za indirektno oporezivanje BiH u hitnom roku, maksimalno desetak dana, doraditi svoj software ASYCUDA na način da će se tačno razdvojiti komercijalne robe od narudžbi koje primaju građani - pojasnio je Mujić.



Kako je rekao, na taj način proces carinjenja će se odvijati pojednostavljeno i za građane povoljno, bez angažiranja posrednika u carinskom postupku - špeditera i podnošenja carinskih deklaracija, a cijeli postupak će i dalje pokretati nadležni poštanski uredi.



- Iako to podrazumijeva da će naši radnici imati daleko više posla, odgovornosti i obaveza, mi smo zadovoljni što su usvojeni naši prijedlozi jer je zadovoljstvo korisnika prvi imperativ BH Pošte - istakao je Mujić, saopćeno je iz Javnog preduzeća BH Pošta.



