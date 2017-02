Adnan Terzić

Prva faza gradnja brze ceste Lašva - Nević-Polje -Travnik trebala bi početi naljeto, potvrdio je za „Dnevni avaz" Adnan Terzić, direktor „Autocesta FBiH", kazavši da je ova kompanija spremna za realizaciju projekta.

Radi se o dionici dugoj 23,6 kilometra, vrijednoj 183 miliona eura.



Predviđeno je da srednja Bosna povezivanjem ove ceste s Koridorom 5-C dobije najbolju saobraćajnu vezu s centralnom Evropom i Jadranom na jugu. Predviđena je i gradnja kompletne Lašvanske petlje s dva odvojena kolovoza, svaki sa po dvije saobraćajne trake.



- Već imamo urađen glavni projekt do Nević-Polja. Izrađen je i elaborat eksproprijacije, vještaci su obradili sve parcele i sve objekte koji trebaju biti uklonjeni sa trase, a radi se o 124 objekta, među kojima su i benzinske pumpe - rekao je Terzić.



Po njegovim riječima, procjena je da će eksproprijacija zemljišta koštati oko 40 miliona maraka.



- Sada čekamo da dođemo do finansijske konstrukcije i da osiguramo pare. Mogućnost je da se iz jednog dijela klirinškog duga finansira gradnja, ali i opcija da Vlada FBiH sredstva iznađe iz svojih fondova - kaže Terzić.



On je potvrdio da su „Autoceste FBiH" prije nekoliko dana raspisale i tender za projektiranje druge faze radova, od Nević-Polja do Jajca. Vrijednost ovih radova je 550 miliona eura.



- Radovi nisu početi ni za prvu fazu, jer nije bilo sredstava. Vjerujem da će ih Vlada FBiH obezbijediti do početka ljeta i da ćemo početi da radimo. Mi smo spremni - rekao je Terzić.



Prva dionica podijeljena je na tri poddionice: Lašva - Kaonik, Kaonik - Vitez i Vitez -Nević-Polje. Gradnja počinje na Lašvanskoj petlji na Koridoru 5-C, a završava se na petlji Nević-Polje u blizini Travnika.



Biznis.ba / FENA