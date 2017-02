Turkish Airlines

Turska aviokompanija Turkish Airlines (THY) nudi povratne avionske karte iz Sarajeva prema Istanbulu po cijeni od 109 eura, javlja Anadolu Agency (AA).

Za AA je iz kompanije rečeno kako se cijene odnose na karte kupljene putem interneta, a ukoliko karte budu kupljene u poslovnicama kompanije cijena je 134 eura.



Osim toga, cijene povratnih karata i iz Skoplja, Ljubljane, Zagreba, Tirane, Beograda, Podgorice i Dubrovnika također koštaju 109 eura.



THY nudi i povratne karte za Balkan, Kavkaz i Ukrajinu koje počinju od 109 dolara (100,77 eura).



Iz kompanije koja je već šest godina ”najbolja aviokompanija u Evropi” saopćeno je kako povratna karta za let iz Istanbula u Kluž, Bukurešt, Ljubljanu, Prištinu, Sarajevo, Tiranu, Skoplje, Zagreb i Dubrovnik košta 109, za Beograd i Podgoricu 119 dolara (109,99 eura), za Sofiju 129 dolara (119,23 eura), Varnu i Kišnjev 139 dolara (128,48 eura).



Osim toga, iz aviokompanije su podsjetili da turskim državljanima za Beograd, Kišnjev, Podgoricu, Prištinu, Sarajevo, Tiranu i Skoplje ne treba viza.



Putnici koji žele iskoristiti ovu kampanju, kartu mogu kupiti do 19. februara, a odnosi se na period putovanja od 9. februara do 30. aprila.



Biznis.ba / AA