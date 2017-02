Poreska uprava RS

Poreska uprava Republike Srpske je u januaru na račun javnih prihoda ovog bh. entiteta ukupno prikupila 140.459.973 KM.

Po osnovu direktnih poreza od 1. do 31. januara naplaćeno je 25,5 miliona KM, što je u odnosu na isti period prošle godine povećanje za 2,3 miliona KM ili 10 odsto, saopšteno je iz Poreske uprave RS.



Najveći procentualni rast naplaćenih direktnih poreza ostvaren je po osnovu poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 8,3 miliona KM, što je u odnosu na prvi mjesec prošle godine više za 1,1 milion KM ili 15 posto.



Po osnovu poreza na dohodak naplaćeno je 15,5 miliona KM, što je za 1,2 miliona KM ili devet odsto više nego u istom mjesecu prošle godine.



Kada je riječ o doprinosima, u januaru su naplaćeni u iznosu od 92,3 miliona KM, što je za 2,1 milion KM ili dva posto više nego u januaru prošle godine.



Povećana je naplata doprinosa za Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i ostvareno je 52,5 miliona KM ili četiri posto više, te doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja kojih je naplaćeno 32,8 miliona KM ili jedan posto više.



Doprinosi za Javni fond za dječiju zaštitu naplaćeni su u iznosu od 3,9 miliona KM ili tri odsto više, a isti procenat povećanja naplate zabilježili su i doprinosi za Zavod za zapošljavanje koji su prikupljeni u iznosu od 2,6 miliona KM.



Po osnovu ostalih javnih prihoda, u januaru je naplaćen 22,1 milion KM, što je za tri odsto ili 746.816 KM više nego u istom periodu prethodne godine.



Najveći procentualni rast naplate ovih prihoda ostvaren je kod taksi i naknada, koji su naplaćeni u iznosu od 10,6 miliona KM ili 23 posto više.



Rast naplate bilježe i naknade za priređivanje igara na sreću i to za 16,38 odsto, te kazne za 15 procenata više nego u januaru prethodne godine.



Kada je riječ o prihodu od koncesionih nakanada, zabilježen je pad naplate, jer je u januaru naplaćeno 5,5 miliona KM, što je za 1,3 miliona KM ili 19 odsto manje nego u januaru prošle godine.



"Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju električne energije u martu prošle godine smanjeni su, odnosno vraćeni na nivo prije poplava, iznosi naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije i način plaćanja, što je uticalo na manju naplatu ove vrste prihoda", pojašnjava se u saopštenju.



Kada je riječ o zaostalim obavezama po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, u januaru je naplaćeno 393.222 KM, što je smanjenje za 2,1 milion maraka.



Iz Uprave su ocijenili da je na to uticalo stupanje na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost.



U januaru je na teritoriji Republike Srpske registrovan 71 poreski obveznik - pravno lice i 150 poreskih obveznika - preduzetnika, a odjavljena su 32 poreska obveznika - pravna lica i 71 poreski obveznik - preduzetnik.



Biznis.ba / SRNA