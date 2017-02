Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je u razgovoru sa saudijskim kraljem Selmanom predložio da bi Saudijska Arabija mogla da finansira gradnju mosta koji bi povezivao BiH i Srbiju na dionici auto-puta koji će biti sagrađen između Beograda i Sarajeva.

“Pred kralja Selmana došli smo s idejom da Saudijska Arabija finansira zajednički infrastrukturni projekat. On je dao naređenje da to bude i urađeno, nakon što mi dostavimo prijedlog. To mora da bude projekat koji je važan za obje zemlje”, pojasnio je Ljajić dio razgovora koji su on i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović vodili sa kraljem Selmanom.



On je naveo da BiH i Srbija imaju malu robnu razmjenu sa Saudijskom Arabijom, koja se svodi na namjensku industriju, zbog čega je dogovoreno da najdalje do kraja maja bude organizovan sajam na kojem bi bili predstavljeni proizvodi Srbije i BiH u toj zemlji i gdje bi se moglo vidjeti šta se može izvoziti na to tržište.



Ljajić je ukazao i na važnost zajedničkog nastupa BiH i Srbije kad je riječ o turizmu.



“To je bitno, jer su to bogati turisti, koji bi dolazili u BiH i Srbiju. Ali, tu se otvorilo pitanje viza, Srbija ima nešto liberalniji pristup nego BiH. Saudijska strana je to postavila kao problem i sada se od BiH očekuje da liberalizuje taj vizni sistem”, rekao je Ljajić.



Prema njegovim riječima, kako sve ovo ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru, dogovoreno je i da bude formiran trilateralni komitet koji bi pratio sprovođenje svega što je dogovoreno, te da će takav komitet biti formiran i na nivou privrednih komora.



