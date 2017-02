Željko Šain

Izvještaj CCI-ja 'Stanje nacije' otkrio je da direktna strana ulaganja u BiH bilježe drastičan pad.

Problemi u pregovorima sa MMF-om i Svjetskom bankom jedan su od razloga pada direktnih stranih investicija u BiH. Za prvih devet mjeseci prošle godine ukupna direktna strana ulaganja iznose 81 milion KM ili 0,27% BDP, prethodnih godina taj procenat je znao da dosegne i 2,72% BDP-a podaci su CCI.



"Čim se poremete ti odnosi, zakoče se ili uspore direktne strane investicije. To je dobar lakumus papir, dokaz koliko međunarodni faktori cijene bonitet BiH kao komitenta u poslovima", kaže za Vijesti.ba Željko Šain, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.



Slaže se sa ocjenom u izvještaju da je jedan od razloga i politička nestabilnost, i dodaje da je to jedan od prvih razloga kada se odlučuje da li uložiti ili ne.



"Ponovo se bude neki zaostali oblici djelovanja, opet se pominje treći entitet i opet imamo problema sa neizvršavanjem odredbi Ustavnog suda. Očito je da su to elementi političke nestabilnosti koja faktički odbija dolazak direktnih stranih investicija", rekao je Šain.



Udio direktnih stranih investicija u BiH u posljednjih 5 godina kretao se u rasponu od 1,69 do 2,72% BDP-a, pri čemu će 2016. godina vjerovatno biti okončana s udjelom nižim od 1%. Prema najnovijim globalnom rangiranju Svjetskog ekonomskog foruma (Indeks konkurentnosti) i Svjetske banke (Lakoća poslovanja), unazad dvije godine nema značajnih promjena u pogledu poslovnog okruženja u BiH. Zemlja se nalazi na 107. (WEF) odnosno 81. (WB) poziciji od 150 rangiranih država svijeta, pri čemu je to najlošija pozicija jedne evropske zemlje“, navodi se u izvještaju Stanje nacije.



Šain se osvrnuo i na enormno visok dug vlada u BiH prema komercijalnim bankama. CCI je objavio podatak da su vlade komercijalnim bankama dužne dvije milijarde maraka. Ovo je kako kaže naš sagovornik loš pokazatelj, dodaje bankama su sigurni klijenti državne institucije, s druge strane vlade ne moraju da polažu računa bankama o tome na šta novac troše kao što je to slučaj sa MMF-om i Svjetskom bankom.







