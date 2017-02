Banjalučki aerodrom počeo je proces revitalizacije. Do kraja oktobra trebalo bi da bude završena izgradnja kargo objekta, proširenje terminalne zgrade i izgradnja sistema za osvjetljavanje i obilježavanje piste.

Tako bi se držao korak sa stanjem u vazdušnom saobraćaju okruženja, ali i postigla bolja konkurentnost, poručuju iz uprave preduzeća.



Na banjalučkom aerodromu za sada postoji linija samo jedna tri puta nedjeljno i to za Beograd. Mnogi putnici su zadovoljni ovom linijom jer im skraćuje vrijeme putovanja. Međutim, neki se žale što sredstvo za prevoz prtljaga liči. kako kažu, na traktor, te da bi to trebalo da bude na boljem i profesionalnijem nivou.



Bolje će i da bude, već krajem oktobra kada bi trebalo da bude završen investicioni program, poručuje direktor Aerodroma Miroslav Јanjić. Proces revitalizacije već je počeo nabavkom opreme.



"Radićemo proširenje aerodromske zgrade gdje bi došlo do povećanja dijela putničkog terminala za ukrcavanje na avion. Time bismo se približili, s jedne strane zahtjevima aviokompanija, a s druge strane bi poradili na komforu, koji bi omogućio prihvat putnika i prtljaga", kaže Јanjić.



Dograđeni dolazni terminal biće na 400 metara kvadratnih, sa VIP salonima i kancelarijskim sadržajem, a na drugoj strani biće izgrađen kargo objekat na 1.300 metara kvadratnih, koji će biti osposobljen za prihvat svih vrsta roba kako za onu koja nema posebne zahtjeve, tako i za one koje zahtijevaju posebne uslove, poput temperaturnih režima, dodaje Јanjić.



Planirana izgradnja sistema za osvjetljavanje piste, mnogo će značiti u uslovima smanjene vidljivosti. Proširenje kapaciteta, trebalo bi da obezbijedi povoljnije uslove poslovanja, a time i bolju konkurentnost, poručuje resorni ministar.



Pregovora se, kaže, sa avio-kompanijama za otvaranje linija iz Banjaluke prema zemljama zapadne Evrope, ali nije htio da precizira koje.

"Najavljeno je na primjer Sarajevo – Banjaluka – Cirih, ili Banjaluka prema skandinavskim zemljama, ali naša želja je da sa Er Srbijom otvorimo sestrinsku kompaniju, sa stacioniranim avionom, da mu matična luka bude Banjaluka Aerodrom", rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.



Za zaposlene, sve ovo značiće bolje uslove rada, ali i više posla i odgovornosti. Vjeruju da će pista u Mahovljanima uskoro postati prometnija i primamljivija za potencijalne ulagače, pa da će i maglu na pisti razbijati sve više aviona.







