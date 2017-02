Foto: Arhiv

Zbog novonastale situacije u kojoj su se našli kupci robe preko interneta, reagirao je i HP Mostar, piše Večernji list BiH.

“Vezano uz novonastalu situaciju u kojoj su se našli naši korisnici usluga, koji koriste poštanske kanale za narudžbe preko interneta, ostajemo i dalje pri inicijativi za izmjenu vrijednosti robe nekomercijalnog karaktera koja ne podliježe carinskom postupku, u vrijednosti do 200 KM, a koju smo pokrenuli s druga dva javna poštanska operatora (BH Pošta i Pošte Srpske)”, naveli su u svom priopćenju iz Hrvatske pošte Mostar.



Nadalje ističu kako s obzirom na to da postoji jedinstven stav u pogledu ove problematike kod tri javna poštanska operatera BiH, dva nadležna entitetska ministarstva te državnog Ministarstva prometa i veza BiH, smatraju da će to biti dovoljno da Uprava za indirektno oporezivanje ozbiljno razmotri te donese propise u skladu s tim.



“Upravo nejasna definiranost provedbenog akta, kojim se definira procedura podnošenja poštanskih pošiljaka (paketa) na postupak carinjenja kada su primatelji fizičke osobe i vrijednosti iznad 50 KM, dovela je do neprihvatljive situacije u kojoj se sada nalaze naši korisnici, prema postupanju pojedinih carinskih referata. S obzirom na to da u posljednje vrijeme nije došlo do izmjene o načinu postupanja kod carinjenja pošiljaka nekomercijalnog karaktera, koje glase na fizičke osobe i vrijede više od 50 KM, smatramo neprihvatljivim jednostranu promjenu načina postupanja koja dodatno finansijski opterećuje korisnike poštanskih usluga”, istaknuli su iz ovog javnog poduzeća te naglasili kako trenutno poduzimaju aktivnosti prema nadležnim institucijama kako bi, u proceduri izmjene provedbenog akta koji regulira ovu oblast, jasno i nedvosmisleno regulirali ovu materiju, na korist svim građanima BiH.







Biznis.ba