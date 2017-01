Foto: Klix.ba

U prostorijama nekadašnjeg Rudnika lignita Lipnica u istoimenom mjestu kod Tuzle 2004. godine osnovan je Inkubator malih i srednjih preduzeća. Danas u ovom inkubatoru djeluju 33 firme, a u jednom od proizvodnih pogona nastaju i cipele svjetski poznatog brenda Prada.

Rudnik lignita Lipnica prestao je raditi 1990. godine. Za razliku od brojnih propalih prostora nekadašnjih privrednih giganata u Bosni i Hercegovini, Razvojno-poduzetnički centar Tuzla – Inkubator Lipnica skinuo je stare ograde sa rudničkih prostorija te im ponovo udahnuo život.



U jednom od fabričkih pogona smještena je kompanija Bosit Industry u kojoj danas nastaju cipele nadaleko poznatih renomiranih brendova kao što su Tommy Hilfiger, Janet & Janet, ali i Prada, koja slovi za izuzetno zahtjevnog poslovnog partnera.



"Naš dugogodišnji kvalitet prepoznat je od renomiranih brendova te smo uspjeli ostvariti saradnju s njima. Sa stranim klijentima imamo potpisane ugovore na dvije godine i više, a s obzirom da opravdavamo njihove zahtjeve koji su izuzetno visoki, ugovore redovno obnavljamo i produžavamo", kazala je za Klix.ba Amira Ajdaslić-Okanović u ime kompanije Bosit Industry.



Više od 180 radnika radi na ručnoj obradi cipela iz Pradinog programa Miu Miu, a novonastali modeli su zbog stroge diskrecije koju zahtjeva ovaj brend skriveni od očiju javnosti.



Tek rijetki imaju priliku pogledati neke od modela te se lično uvjeriti u kvalitet obuće koja je namijenjena za svjetsko tržište.



Svjetski poznate zvijezde u cipelama iz BiH



"Program Miu Miu namijenjen je za celebrity, tako da cipele sa žigom 'Made in Bosnia' nose svjetski poznate zvijezde", istakla je Ajdaslić-Okanović.



Pradine cipele izrađuje i radnica ove kompanije Sanela Katanić-Vidaković, koja za iste kaže da su lijepe i kvalitetne.



Ističe i da se radnici maksimalno trude udovoljiti zahtjevima ovog brenda koji zauzima posebno mjesto u svijetu mode.



"Uglavnom je riječ o ručnoj izradi cipela. Posao je mnogo zahtjevan zbog velike preciznosti koju traži Prada. Sve mora biti na svom mjestu, odnosno prema propisima rada. Cipele se ručno ukrašavaju sa Swarovski kristalima koji su sitni, a najvažnije je da su kvalitetni", pojašnjava ona.



Vrhunski Pradini proizvodi nastali u BiH danas se mogu pronaći u New Yorku, Veneciji, Milanu...



Prostorije u kojima je danas smještena ova kompanija nekada su pripadale Rudniku lignita Lipnica koji je zatvoren, a Grad Tuzla 2004. godine pretvorio ga je u inkubator malih i srednjih preduzeća.



Od osnivanja do danas kroz inkubator je prošlo 90 kompanija, a kreirana su 684 radna mjesta.



"Osnovni cilj inkubatora je potaknuti razvoj malih i srednjih preduzeća, a kako bi se putem istih kreirala nova radna mjesta. U vrijeme osnivanja inkubatora razmišljalo se da postoje evropski fodnovi koji su naglašavali podsticanje stvaranja poslovnog ambijenta za razvoj ovakve vrste preduzeća što smo mi i iskoristili", kaže za Klix.ba direktor Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla - Inkubator Lipnica Muris Nišić.



Dodaje i da se u saradnji sa partnerima koji su u programskim aktivostima slični ovom inkubatoru, posebno Razvojnom agencijom NERDA, realizirao veliki broj projekata, kao i da je značaj ovog inkubatora prepoznat od Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).



U 33 kompanije zaposleno 314 osoba



Danas u inkubatoru koji raspolaže sa uređenim prostornim kapacitetom od 9.000 kvadratnih metara djeluju 33 kompanije koje upošljavaju 314 osoba.



Sve kompanije koje obituju pod krovom ovog inkubatora moraju poštovati Zakon o radu. Zaposleni su prijavljeni, plate su redovne, porodiljni dopust traje godinu dana, a radnici uredno mogu koristiti i bolovanje.



"Svi su u obavezi prijaviti radnike i dostaviti dokaze o tome, jer ti dokazi idu ka cilju da svaka kompanija može računati na subvenciju prema našim aktima, odnosno projekat je definisao da ako neko zaposli od jednog do tri radnika na minimalni period od godinu dana, ima pravo na subvencije na troškove koje kroz zakup mi fakturišemo njima", pojašnjava Nišić.



Razvojno-poduzetnički centar Tuzla - Inkubator Lipnica posebne pogodnosti nudi za poduzetnike koji pokreću svoj prvi biznis.



Pored besplatnog korištenja prostornih kapaciteta u prvih šest mjeseci, zainteresiranima se bez novčane naknade nudi i pomoć prilikom registracije firme te pružanje poslovnih savjeta u cilju razvijanja vlastitog biznisa.



Istaknuvši da proces inkubacije traje tri godine, Nišić ističe da veće pogodnosti imaju firme koje se osnivaju u okviru inkubatora, nego postojeće koje trebaju samo prostorne kapacitete.



S druge strane, potreba za širenjem prostornih kapaciteta postoji već izvjestan period, a jedna od ideja je da se prostorije Rudnika lignita Bukinje koji također nije u funkciji, pretvore u jedan novi inkubator, što bi predstavljalo i mogućnost za otvaranje nekoliko stotina radnih mjesta.



"Dodatnim širenjem postigli bi raznovrsnost poslovnih kapaciteta, a time bi na lakši način mogli udovoljiti puno većem broju zahtjeva. Ovo je sve skučeno, a nekad dođemo u situaciju da kompanije iz jednog prostora moramo premještati u drugi, kako bi postigli bolji efekat", zaključuje Nišić.







