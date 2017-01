Mirsad Đonlagić

Mirsad Đonlagić, potpredsjednik Saveza za bolju budućnost BiH, komentirao je zaključak Hrvatskog narodnog sabora (HNS) da njihov cilj ostaje administrativna i teritorijalna rekonstrukcija BiH koja će uključivati i jedinicu s hrvatskom većinom.

Odlazak mladih



- Najveći problem u BiH je to što odlazi najmlađi i potencijalni naraštaji, te na taj način nam oduzimaju budućnost, postajući budućnost nekih drugih zemalja. Dakle, problem je drastično smanjenje stanovništva jer ljudi jednostavno ne vide perspektivu u ovoj zemlji.



Ne samo da oni odlaze iz ove zemlje nego, a što je najgore, oni bježe iz ove zemlje. Ljudi u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti da je vrijeme ratova prošlo. Nemojmo opet tražiti neprijatelja među nama. Toga nema i neće biti. Jedini zajednički neprijatelj nam je ekonomija, a cilj stvaranje uslova da mladi ostaju u BiH, kazao je Đonlagić.



Prema njegovim riječima naša perspektiva je da se što prije priključimo najrazvijenijim zemljama u Evropskoj uniji i to je prioritet svih prioriteta.



- Sve drugo, koliko god i kako god mi ti pominjali iz raznih razloga jednostavno nije istina, to jednostavno nije život. Nemojmo prizivati duhove prošlosti uz zvuke ratnih truba. Ja doista mislim da Dejtonski sporazum ovakav kakav god da je, i koliko god ga mi kritikovali, bio on nekima izvor nekih problema ili svih problema, po meni je ipak okvir da, ukoliko ljudi žele, neke stvari mogu pozitivno riješiti, a ne da se 20 i više godina vrtimo u krugu govoreći kako taj Dejtonski sporazum ne vrijedi ništa, a za to vrijeme u BiH nema nikakvih pozitivnih pomaka, dodao je Đonlagić.



Problematične situacije



Đonlagić je naglasio da svi napori koji se ulažu u stvaranje problematičnih situacija, moraju se okretati i uložiti ka pozitivnom nastojanjima da se stvaraju humani, ljudski i ekonomski uslovi za napredak BiH, te da ljudi u ostaju u našoj zemlji, a ne da odlaze.



- To znači da svi oni prijedlozi za stvaranje boljih uvjeta moraju imate prednost u odnosu na sva druga pitanja pa i pitanja političke naravi, a pogotovo na pitanja na kojima mi gubimo jako puno vremena, a koja se tiču unutrašnjeg uređenja BiH i eventualnog preustroja BiH, bez obzira od koga ti prijedlozi dolazili, bez obzira s kakvom oni namjerom bili, pa čak i da su to prijedlozi koji ne moraju u sebi da implicite sadrže negativnu konataciju. To je sve samo gubljenje vremena, i u ovom trenutko nepotrebno i što neće, ponovo naglašavam, narodimo u BiH donijeti boljitak, kazao je Đonlagić.



On je dodao da se tu posebno moraju u obzir uzeti svi prijedlozi koji moraju biti konsezualni, a to znači da tu mora da bude saglasnost naroda u BiH i političkih stranaka u BiH, te da svi ti prijedlozi na kraju moraju dobiti podršku i u Parlamentu.



- Narodi u BiH moraju shvatiti da narodi jednostavno ne mrze jedni druge, da je prošlo vrijeme ratova, da se moramo okrenuti radu i da ta činjenica da mi živimo u BiH, bilo jedni s drugima ili jedni pored drugih, moramo zajednički tražiti rješenja.



Nijedan prijedlog koji izlazi iz ovih okvira ne donosi dobro narodima BiH, kazao je Đonlagić komentirajući zaključak Hrvatskog narodnog sabora.



Biznis.ba / Avaz