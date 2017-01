Foto: Arhiv

Do kraja januara znat će se kada će i ko graditi dionicu autoputa na Koridoru 5C Zvirovići - Počitelj, vrijednu 200 miliona maraka, čiji su radovi usporeni zbog provjera Evropske investicione banke (EIB), koja projekt i finansira.

Rok 30 mjeseci



Adnan Terzić, direktor „Autocesta Federacije BiH“, potvrdio je za naš list da EIB provjerava proceduru koja je prethodila dobivanju poslova na međunarodnom tenderu, ali da će taj posao biti završen do kraja januara.



Ovim projektom obuhvaćene su dionice Počitelj - Zvirovići, čvor Počitelj - most Počitelj, čija je vrijednost radova 45,6 miliona eura, te dionica Počitelj - Zvirovići, koja će koštati 46,9 miliona eura. Rok za završetak oba projekta je 30 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao, a dionica je duga ukupno 11,2 kilometra.



- Zamoljeni smo od EIB-a da ne komentiramo ovaj proces dok oni ne daju svoj stav. Očekujemo da će se do kraja januara banka o tome izjasniti i da onda nastavimo sa započetim procedurama. Imamo već 100 miliona eura koji su odobreni i koji se već mogu povući - rekao nam je Terzić.



On je pojasnio da izgradnja ove dionice ne zavisi ni od akciza za naftu.



- Ovdje je sve završeno. Izgradnja ne zavisi ni od prostornog plana, jer je i to riješeno. Intencija nam je da se provjere okončaju i da ovu dionicu što prije stavimo u funkciju. Vjerujem da će se to uskoro i desiti - rekao nam je Terzić.



Izgradnjom ove dionice Koridora 5C stvaraju se i uvjeti za nastavak gradnje autoputa od juga zemlje prema unutrašnjosti i povezivanja s magistralnom cestom M-17, a na dionici je planirana i izgradnja mosta Počitelj, koji je najduži most na Koridoru 5C.



Ubrzati radove



Ismir Jusko, ministar prometa i komunikacija BiH, izjavio je da je ovaj posao u ingerenciji institucija Federacije, ali da radovi moraju biti ubrzani.



- Ovakvi slučajevi nam samo oduzimaju vrijeme i dovode nas u poziciju da ne možemo započeti radove na ovoj dionici. Imat ću uskoro nekoliko sastanaka o toj temi, da se ovo pitanje konačno riješi - kaže Jusko.

Najkompleksniji most



Izgradnjom mosta predviđeno je spajanje dvije obale rijeke Neretve. Radi se o jednom od najkompleksnijih mostova na Koridoru, čija je rasponska konstrukcija među stubovima 147 metara. Most će prelaziti preko magistralne ceste M-17 te lokalnih cesta i željezničke pruge.



Biznis.ba / Avaz