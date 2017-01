Foto: Ilustracija

Najviša plaća isplaćena u Federaciji u prošloj godini iznosila je 27.960 maraka, potvrđeno je „Avazu“ u Poreznoj upravi FBiH. Ime osobe s ovolikim primanjima te naziv kompanije koja je isplatila svog uposlenika na mjesečnom nivou u ovom iznosu u Upravi nam nisu mogli kazati, jer su ti podaci zakonski zaštićeni i smatraju se poreznom tajnom.

Bankarski sektor



Tek su nam mogli reći da je ova plaća zarađena u djelatnosti posredovanja u trgovini hranom, pićima i duhanom. Druga po visini plaća na mjesečnom nivou u 2016. godini isplaćena je u iznosu od 21.600 KM, i to u bankarskom sektoru. Ni u ovom slučaju nismo mogli dobiti više podataka o sretniku čija su mjesečna primanja na višegodišnjem nivou primanja prosječnog bh. penzionera.



No, s obzirom na to da je riječ vjerovatno o privatnom sektoru, s ovom vrstom „zaštite“ podataka građani BiH zasigurno se i mogu nositi, jer vjerovatno su ove isplate opravdane i rezultatima rada.



S druge strane, iz Porezne uprave smo, kada su u pitanju javne institucije, ipak dobili barem nazive onih u kojima su isplaćena najviša mjesečna primanja u prošloj godini.



Direktor Agencije



Tako je u Agenciji za nadzor osiguranja mjesečna plaća nekog od uposlenika 10.140 KM. Iako nam to u PUFBiH nisu kazali, vjerovatno je riječ o direktoru ove agencije. Na drugom mjestu po visini plaće u javnom sektoru na federalnom nivou je ona isplaćena za mjesečni rad u Razvojnoj banci Federacije BiH, i to u visini od 8.737 KM.



Potom slijedi Agencija za bankarstvo FBiH, gdje je isplaćena mjesečna plaća od 7.896 KM te u Komisiji za vrijednosne papire Federacije u iznosu od 6.420 KM. Nezvanično, te plaće u ovim federalnim institucijama su one koje dobivaju njihovi direktori.

Mjesečne plaće isplaćene u javnim institucijama



10.140 KM Agencija za nadzor osiguranja FBiH



8.737 KM Razvojna banka Federacije BiH



7.896 KM Agencija za bankarstvo FBiH



6.420 KM Komisija za vrijednosne papire FBiH



Biznis.ba / Avaz