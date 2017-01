Foto: Oslobođenje

Sve dok je posao u privatnom sektoru lošiji od onog u državnom, mi ćemo biti u ovoj situaciji, kazao je Saračević.

Realni sektor je najvažniji sektor u BiH sa aspekta novih radnih mjesta koje može da generiše i donese, ne samo za mlade ljude nego i starije koji su ostali nezaposleni, kazao je šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark na jučerašnjoj konferenciji održanoj u Sarajevu pod sloganom Korak po korak.



Unapređenje



Ured specijalnog predstavnika EU u BiH je organizovao petu u nizu konferenciju o liderstvu u biznisu, kako bi se unaprijedio kvalitet diskusije i aktivnosti vezane za socio-ekonomske reforme u BiH.



- Poenta Reformske agende jeste da se stvori više prilika za privatni sektor. U tom procesu se nailazi na jako puno otpora i to je nešto što je prisutno zadnjih 20 godina, dodao je Wigemark, istakavši da je na konferenciji imao priliku vidjeti ono što je potrebno BiH, a to su nove poslovne prilike, preduzeća, startupovi.



Konferencija se fokusirala na uspješne priče u poslovnom sektoru BiH u smislu na koji način socio-ekonomsko okruženje utječe na poslovne prilike, rast kompanija i ekonomski razvoj. Kompanija Mistral je jedna od vodećih u IT sektoru, te je Damir Saračević, direktor marketinga Mistrala, istakao da je potrebno kadrove u BiH prilagoditi upravo ovakvim zanimanjima.



Komunikacija



Premijer Kantona Sarajevo Elme-din Konaković je istakao da se puno radi na poboljšanju poslovnog ambijenta, te klime za život ljudi koji se bave privredom.

- Do sada je kritika na račun administracije i države zaista opravdana, jer mi uglavnom ovim ljudima kompliciramo život namećući nove obaveze, nimalo im ne pomažući u tome šta rade. Za vrlo kratko vrijeme smo, opet, uradili dosta kada je u pitanju poboljšanje radne klime, a sve jer smo otvoreni za komunikaciju, te su ovakve konferencije jedan od načina, kazao je Elmedin Konaković.



