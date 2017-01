Foto: Klix.ba

Privrednici iz BPK Goražde kategorični su da je da za brži privredni razvoj ovog područja te ostanak ljudi u gradu na Drini neophodno da izgradnja moderne saobraćajnice koja povezuje glavne gradove Srbije i BIH, dijelom obuhvata i Goražde.

To je istaknuto i na vanrednoj sjednici Upravnog odbora Privredne komore BPK Goražde na kojoj se razgovaralo o najavi izgradnje moderne saobraćajnice na relaciji Beograd-Sarajevo čiji je finansijer Vlada Republike Turske. Ovo je pitanje, ističu u komori, jedno od najvažnijih za opstanak i razvoj kantona i sigurno će odrediti i njegovu budućnost.



"Najava izgradnje saobraćajnice jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata od potpisivanja Dejtona do danas. Podržavamo napore Vlade BPK u traženju da ta saobraćajnica prođe kroz Goražde jer to je ključna stvar za budućnost ovog Kantona i njegovih građana u pogledu ekonomsko-privrednog razvoja i zaustavljanja odlaska sa ovih prostora. Ako se zaobiđe ovaj kanton to će negativno uticati na daljnji privredni rast, zapošljavanje i sigurno će se pogoršati demografska struktura", ističe Dževad Terović, predsjednik Privredne komore BPK Goražde.



O značaju ove saobraćajnice za Goražde, kantonalna vlada već je upoznala sve nivoe vlasti u BIH u nadi da će naići na razumijevanje onih koji donose odluke.



"Argumenti su na našoj strani a mi ćemo pojačati aktivnosti. U fazi smo zaključivanja ugovora za izradu projektne dokumentacije trase od Goražda do Hrenovice i Prače, za što je sa Kantonom Sarajevo obezbijeđen značajan dio sredstava. Taj projekat je odobrilo i Federalno ministarstvo izbjeglica, a imamo saglasnost i Ministarstva prometa i komunikacija FBiH", podsjeća Emir Oković, premijer BPK Goražde.



On dodaje da će bez obzira na ishod odluke o pravcu trase Beograd-Sarajevo i dalje razvijati priču kvalitetnijeg cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom što je životno važno pitanje za ovaj dio BIH.





Biznis.ba / Klix.ba