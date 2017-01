Foto: Klix.ba

Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Sebija Izetbegović na današnjoj konferenciji za medije osvrnula se na stanje koje je prije godinu dana zatekla dolaskom u ovu zdravstvenu ustanovu te je obrazložila izmjene koje je uvela.

Izetbegović je kazala da ranije, prije nego što će doći na čelo KCUS-a nije imala uvid kakvo je stanje u toj ustanovi te je istakla je kako su od 2012. do 2015. godine izvještaji finansijske policije bili loši. Istakla je kakao je dolaskom na KCUS izabrala nove članove menadžmenta, ljude s kojima će sarađivati.



Loši međuljudski odnosi na KCUS-u



Prema njenim riječima, najveći problem su bile finansije, tehnički uslovi rada i međuljudski odnosi.



"Morali smo analizirati procedure rada, a nakon preuzimanja funkcije sam zatekla više od 3.600 zaposlenika, od toga 553 osobe koje obnašaju funkcije s posebnim ovlaštenjima, odnosno primanje većih, šefovskih plaća. Morali smo upoznati sve radnika, fizički biti na terenu, ali je takav rad bio izuzetno koristan", kazala je Izetbegović.



Naglasila je kako je uvidjela da je veći dio upravljačke strukture na bolovanju te da nije mogla shvatiti uzrok, a kako je izjavila, takvi uposlenici su se šetali gradom i obilazili sarajevske kafane.



"Za to vrijeme naši pacijenti su čekali svoje doktore. Oni nisu dolazili u svoje dežure ili su za to vrijeme radili u svojim privatnim klinikama. Na nekim klinikama bilo je uobičajeno da odsustvuju s posla, a šef jedne klinike nam je rekao da ga neće biti u septembru jer će mjesec uzeti bolovanje, a nakon toga godišnji odmor. Bilo je također situacija da medicinske sestre rade samo s teškim pacijentima, prenose takve pacijente na nosila, a neke su bile pošteđene i radile su kancelarijske poslove", kazala je direktorica KCUS-a.



Na vađenje krvi niko ne čeka duže od pola sata



Posebno je istakla kako je poboljšan rad laboratorijskog dijela KCUS-a te da pacijenti sada više nikada ne čekaju duže od pola sata na vađenje krvi.



"Nakon 10:30 sati nema gužvi u laboratorijskom dijelu, svi su zadovoljni. Laboranti budu prisutni i radi ih deset. Kada uzmu uzorke, povlače se u dio gdje rade analize tako da je i taj proces ubrzan", izjavila je.



Direktorica KCUS-a osvrnula se na rad Klinike za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju te je kazala kako je stanje na ovom dijelu KCUS-a bilo užasno.



"Razrušena je jedna operaciona sala i pretvorena u doktorsku sobu, ugašeno je odjeljenje za opekotine čime je direktno ugroženo zdravlje pacijenata. Svi pacijenti s opekotinama su morali biti izmješteni, a prema riječima dr. Reufa Karabega, cijena za izmještanje takvih pacijenata je bila veća od četiri hiljade eura. Pacijenti su također bili smještani na C3 odjel hirurške njege, a to nije rješenje za njih jer im je stanje ugroženo smještajem na odjele koji nisu adekvatni", kazala je dr. Izetbegović.



Posebno je interesantno, prema riječima Izetbegović da je prije njenog mandata u KCUS-u bilo zaposleno više od 500 šefova, a da ih je danas 353. Na taj način je, kako je kazala, napravljena ušteda od 600.000 KM na godišnjem nivou. U njenom kabinetu je danas zaposleno pet osoba.



"Klinika za dječiju hirurgiju je premještena na Jezero, a to je roditeljima donijelo velike uštede i pogodnosti. Na Jezero je zaposlen i jedan dječiji radiolog i formirana je sterilna soba za transplantaciju za djecu oboljelu od leukemije. Također ćemo ove godine u centralnom dijelau otvoriti i Kliniku za hematoonkologiju za izrazito teške pacijente.



KCUS već vratio 63 miliona KM duga



Direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović je posebno naglasila kako je ova zdravstvena institucija već vratila 63 miliona KM duga.



"Dug Kliničkog centra Univerzireta u Sarajevu je bio veći od 100 miliona KM. Predanim radom smo do 30. decembra 2016. godine vratili više od pola duga te smo platili 63 miliona KM. Mislim da nije ustanova do sada nije poslova ovako pozitivno za kratko vrijeme", izjavila je.



Osvrnula se i na dobar kontakt i saradnju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, kao i redovnu isplatu svim dobavljačima smo izmirivali dugove.



"Kada sam se pripremala za ovu konferenciju za medije i prikupljala sve materijale, pitala sam se što mi ovo sve treba", zaključila je Izetbegović.



Što se tiče stanja kliničke apoteke, direktorica Izetbegović je rekla da nedostajuće lijekove pacijenti mogu nabaviti u vlastitoj režiji te da imaju pravo na refundaciju troškova. Izetbegović je rekla i da je KCUS dužan svim dobavljačima, ali da ne vjeruje da će bilo koja kompanija isključiti plin, struju ili vodu KCUS-u uz napomenu da sada redovno izmiruju obaveze.



Izetbegović je negirala navode da se na KCUS-u štedi na račun pacijenata. Također, nijedna klinika nije zatvorena, izuzev Jedinice internističke klinike koja je nikada nije profunkcionisala jer nije bila kapacitirana.



Što se tiče odlaska ljekara, Izetbegović je rekla da su dokotori otišli svojevoljno i da su skoro svi radili na privatnim klinikama. Posebna komisija Zavoda zdravstvenog osiguranja KS koristila je bolovanje ili su na privatnim klinikama radili u radno vrijeme.



Izetbegović tvrdi da su joj doktori prijateljski rekli da oni ne mogu napustiti svoje privatne klinike u koje su uložili mnogo.



"Rekli su mi: 'Pošto nam ti ne bi dozvolila da izlazimo u radno vrijeme mi ćemo napustiti KCUS'", kazala je Izetbegović.



Na pitanje zašto nije reagirala na nepravilnosti na KCUS dok je bila članica Upravnog odbora KCUS-a Izetbegović je rekla da je na sjednicama jasno izrazila neslaganje sa radom KCUS-a o čemu je obavijestila i resornog federalnog ministarstva. Nakon što nije bilo reakcije nadležnih, Izetbegović se odlučila na napuštanje KCUS-a.







Biznis.ba / Klix.ba