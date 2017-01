Foto: Ilustracija

Investitori koji su planirali ući u projekt gradnje soalrnih elektrana morat će odustati jer više nema slobodnih kvota.

Prema podacima Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, tek 2020. godine bit će slobodno 6 kW u kvoti solarne energije, a i to je toliko malo da nije vrijedno spomena, izvještava Večernji list.



Zbog ovakvog stanja postavlja se pitanje je li u procesu dodjele kvota bilo nelegalnih radnji. Čitajući Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efkasne kogeneracije, očito je kako je zakonodavac predvidio da je otkup od mikropostrojenja obavezan. Radi se o elektranama od 2 do 23 kW, čija je cijena do 70.000 maraka, a cilj ovakve odredbe bio je da se ljudi što više potaknu za ove investicije. Po trenutno važećim cijenama, ova investicija je isplativa nakon četiri do pet godina, a kasnije vlasnik počinje ostvarivati određenu dobit.



- Obvezan otkup električne energije traje 12 godina, a po isteku ovog razdoblja, mikroproizvođač ima pravo na zajamčen otkup proizvedene električne energije po referentnoj cijeni - stoji u zakonu. Ipak, zbog načina rada nadležnog operatera, može se reći kako je trenutno samo zajamčeno da ne možete dobiti kvotu za proizvodnju minimalno još tri godine, a vjerovatno i duže, prenosi Večernji list.



Biznis.ba