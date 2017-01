Ismir Jusko

Ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko za Klix.ba je kazao da Vijeće ministara BiH još uvijek nije dalo zeleno svjetlo za izgradnju Pelješkog mosta, iako su svi problemi riješeni. Također je kazao da bi početkom 2018. godine analogni signal u BiH trebao biti ugašen.

Iako je hrvatski ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić u maju kazao da bi do kraja 2016. godine mogao biti izabran izvođač radova na projektu Pelješki most te da su s BiH riješeni svi problemi vezani za izgradnju, ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko je za Klix.ba kazao da se još uvijek čeka zeleno svjetlo Vijeća ministara BiH.



Na konkurs za izgradnju Pelješkog mosta se javilo ukupno 12 konzorcija i pojedinačnih kompanija koje žele ovaj projekt, a krajem ovog ili početkom narednog mjeseca bit će objavljeno koje kompanije ulaze u drugi krug konkursa.



"Ekspertni tim iz BiH je s kolegama iz Hrvatske dogovarao i radio na mostu Pelješac. Kolege iz Hrvatske su rekle da žele da most bude visok 48, a naša delegacija je tražila da bude 55 metara, što je usvojeno. Također, predstavnici Hrvatske su tražili da razmak između centralnih stubova na mostu bude 200 metara, a usvojeno je da bude 280 metara, kako je naša delegacija predložila. Dokument su potpisale obje delegacije i predao sam ga predsjedavajućem Vijeća ministara BiH jer nemam ekskluzivno pravo da donesem odluku", istakao je ministar.



U januaru gašenje analognog signala u BiH



Nakon završetka prve faze digitalizacije i puštanja digitalnog signala u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH očekuju da će međunarodni tender biti raspisan do kraja mjeseca. Kompletna oprema treba biti instalirana u toku ove godine, a već u januaru 2018. godine analogni signal u BiH trebao biti ugašen.



"Nakon prve faze digitalizacije odmah smo počeli administrativno-tehničku pripremu koja je izuzetno zahtjevna i nemoguće je sve napraviti u roku od 15-20 dana. U ovom momentu radimo i na politici sektora koja će mobilnim operaterima omogućiti da procesom digitalizacije provedu i 4G mrežu, tako da ćemo i u tom segmentu pratiti regiju", kazao je za Klix.ba ministar komunikacija i prometa Ismir Jusko.



Problem s isporukom čelika za izgradnju mosta Svilaj na granici s Hrvatskom



Osim na procesu digitalizacije, radi se i na cesti Sarajevo-Beograd. Nakon sastanka kojem su prisustvovali srbijanska ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić te bh. ministri Ismir Jusko i Mirko Šarović, upućeno je zajedničko pismo investitoru i trenutno se čeka povratna informacija. Jusko ističe da još uvijek nije sigurno da će spojna tačka biti Višegrad.



"Ne mogu davati više informacija, sve ćemo znati kada dobijemo povratnu informaciju. Često me pitaju zašto se ne finansira pravljenje pruge prema Krajini ili prema Tuzli, ali investitor je bio zaintersovan samo za put Sarajevo-Beograd. Nismo definisali pravce. Ljudi pretpostavljaju da treba ići na Višegrad, ali tek nakon što dobijemo povratnu informaciju usaglasiti ćemo rutu", navodi ministar.



Kada je riječ o mostu Svilaj, probleme u izvršenju radova izazvale su niske temperature, ali i isporuka čelika. Ipak, Jusko ističe da sve ide po planu i da nema kašnjenja.



"Zbog niskih temperatura u proteklih 20 dana nije moglo doći do izlijevanja betona na Svilaju. Prije 15 dana sam imao sastanak sa izvođačima radova iz BiH i Hrvatske i rekli su da nema kašnjenja bez obzira na to što je u jednom trenutku nastao problem s isporukom čelika jer je ArcelorMittal došao u stečaj. U fazi smo pronalaženja novog dobavljača, a za sada su se javili dobavljači iz Makedonije, Srbije i Bugarske", kazao nam je Jusko.



Biznis.ba / Klix.ba