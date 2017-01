Foto: Oslobođenje

Ako neka firma investira tri do četiri miliona u opremu, zamislite koliko još mora dati za carinu, kaže Čolić.

Zakon o carinskoj politici BiH još se ne primjenjuje, a na tu činjenicu i problem privrednici su više puta ukazivali. Ukazivala je na to i Vanjskotrgovinska komora BiH iz koje su obavijestili kako je Uprava za indirektno oporezivanje BiH, konačno, otpočela javne konsultacije u vezi sa prednacrtom odluke o oslobađanju plaćanja carina prilikom uvoza opreme i mašina za unapređenje proizvodnje, a konsultacije su otvorene do 26. januara.



Problemi



Posebnu pažnju iz Komore su skrenuli na član 5 u kojem stoji da se od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove, odnosno osavremenjivanje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost.



- Neprovođenje Zakona stvara problem svakome ko se bavi proizvodnjom u BiH. Primjera radi, ako neka firma godišnje investira tri do četiri miliona u opremu, zamislite koliko mora dati novca još za carinu i druge poreze za tu opremu. Također, uvozom mašina otvaraju se i nova radna mjesta, čime je država opet na dobitku, kazao nam je Emir Čolić, direktor firme Saraj-komerc iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja.



Novine



Osim oslobađanja plaćanja carine na uvoz mašina, neke od najvažnijih novina u ovom zakonu su elektronski postupak provoza i elektronsko podnošenje carinskih prijava, što bi trebalo da ubrza procedure carinjenja robe i umanji troškove postupka. Novim Zakonom o carinskoj politici predviđeno je i uvođenje ovlaštenog privrednog subjekta, a kompanije koje dobiju ovaj status uživat će povjerenje carinskih organa, imat će puno manji obim kontrola, bit će prepoznate i u BiH, ali i u ostalim zemljama, pa čak i zemljama EU kao kompanije koje posluju u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima.



Također, novi carinski propisi omogućit će bolju analizu rizika u smislu posebne i detaljne kontrole samo onih obveznika koji spadaju u grupu rizičnih.



