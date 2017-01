Foto: FENA

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona potpisalo je Sporazum o saradnji s kantonalnom privrednom i obrtničkom komorom i kompanijom ''Leftor'' kojim se novoosnovanim preduzećima i obrtima omogućava da za jednu konvertibilnu marku dobiju web hosting, domenu i početni sajt.

Akcija će trajati godinu dana, a danas je potpisan i prvi ugovor s firmom koja će prva dobiti ove pogodnosti.



Sporazumom koji je potpisala s kantonalnim ministarstvom razvoja i poduzetništva kompanija ''Leftor'' iz Tuzle će svim preduzećima, bilo da su d.o.o ili obrtnici, koja se osnuju u ovoj godini, finansirati web hosting, kupovinu domene i izradu web stranice.



Ovaj sporazum za sve buduće poduzetnike predstavlja ogromnu uštedu s obzirom na to da treba izdvojiti oko 70 KM za domenu ".ba", zatim najmanje 90 KM za hosting stranice te minimalno 600 KM za izradu osnovne web stranice.



Sve će to u ovoj akciji koja će trajati godinu dana poduzetnicima finansirati i osigurati iz svojih resursa kompanija ''Leftor''.



- Na ovaj način podstičemo i omogućavamo podizanje konkurentnosti i profitabilnosti kompanija na području Tuzlanskog kantona i ukupne saradnje s institucijama koje u suštini predstavljaju privredu Tuzlanskog kantona - kazao je ministar razvoja i poduzetništva TK Nermin Hodžić.



Poduzetnici i obrtnici će dobiti početnu web stranicu koja će im na internetu služiti kao ''lična karta''.



- To je izuzetna pomoć i start za novosonovane firme koje će samim tim osigurati svoje veće prisustvo na internetu, a znamo da ako niste na internetu veoma teško će vas ljudi prepoznati i pronaći - naveo je direktor ''Leftor'' Kristijan Smiljanić.



Zadovoljni su i u Obrtničkoj komori TK.



- Mi smo kao komora otišli korak dalje, pa smo s 'Leftorom' uspjeli dogovoriti i potpisati ugovor o poslovnoj saradnji za sve obrtnike na teritoriji kantona koji su već od prije registrovani te će i oni imati određene popuste kod ove firme - istakao je Željko Babić, predsjednik obrtničke komore TK.



Inače, prošle godine je registrirano 195 malih i srednjih preduzeća na području Federacije BiH, a od toga 55 ih je pokrenuto u Tuzlanskog kantona.



Također, prošle godine na ovom području registrirano je i 127 obrta što govori o potencijalu u ovom segmentu poduzetništva.





Biznis.ba / FENA