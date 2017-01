Foto: Klix.ba

Nizak vodostaj rijeke Save te slojevi leda na pojedinim riječnim dijelovima donijeli su probleme Javnom preduzeću Luka Brčko. Brodovi do jedine međunarodne luke u Bosni i Hercegovini trenutno ne mogu doći, što negativno utječe na poslovni plan za prvi kvartal ove godine.

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća Luka Brčko Alija Osmanbašić za Klix.ba kaže da je trenutni vodostaj rijeke Save za blizu četiri metra niži od minimuma koji je neophodan za uplovljavanje brodova.



"Pored vodostaja rijeke nama problem predstavljaju i nanosi leda. Rijeka je neuslovna za plovidbu tako da ne možemo vršiti pretovar robe. Od početka mjeseca do danas skoro da nismo ni počeli raditi. Nešto malo željeza smo uspjeli pretovariti s vagona na kamion, ali s barže apsolutno ništa", kaže za naš portal Osmanbašić.



Zabrinutost zbog nastale situacije



Iz ove luke iskazuju zabrinutost zbog nastale situacije.



"Ovo će negativno utjecati na prvi kvartal ove godine, odnosno na naš poslovni plan po kojem su predviđene količine pretovara od 57.000 tona robe. Nadamo se da će vremenske prilike biti bolje od druge polovine februara. To bi moglo značajno utjecati na vodostaj Save, a samim tim direktno i na pretovar u luci", dodaje Osmanbašić.



Ukoliko dođe do povećanja riječnog vodostaja, uposlenici Luke Brčko trudit će se sustići zaostak iz januara te ispoštovati zacrtani poslovni plan.



Osmanbašić dodaje i da se prošlogodišnji januar ne može porediti sa ovim u 2017.



"Prošle godine situacija je bila stabilna. Vodostaj je bilo dobar, mi smo maksimalno radili i premašili smo planirani pretovar u prvom kvartalu", nastavlja naš sagovornik.



Zapaženi rezultati u 2016.



S druge strane, u 2016. godini ova luka uspjela je ostvariti zapažene rezultate u oblasti poslovanja.



Zahvaljujući dobrim hidrološkim prilikama, ali i povećanju poslovne aktivnosti stalnih klijenata, uposlenici luke su za 12 mjeseci pretovarili 161.838 tona različite robe.



"Za ovu godinu plan je 185.000 tona, ali imamo i dobre najave od našeg komitenta Sisecam Sode iz Lukavca. Ako nas vremenske prilike budu služile očekujemo da ćemo ispoštovati poslovni plan", ističe Osmanbašić.



Lučki kapaciteti trenutno iznose od 200 do 250 hiljada tona robe godišnje, dovoljni su za potrebe klijenata, a kao najveći komitenti navedeni su lukavačka Sisecam Soda i ArcelorMittal iz Zenice.



Biznis.ba / Klix.ba