Nakon što na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije podržan prijedlog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, odnosno uvođenje bodovne formule uz koju se visina penzije bazira na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima, iz Saveza udruženja penzionera FBiH za Klix.ba kažu da bi im donošenje takvog zakona na određeni način garantiralo redovniju isplatu penzija.

Novim Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju je predviđen mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz najnižu penziju u dosadašnjem iznosu (326,17 KM).



Predsjednik Saveza Udruženja penzionera FBiH Mehmedalija Rapa u razgovoru za naš portal ističe kako su penzioneri razočarani stavom pojedinih zastupnika koji na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH nisu htjeli usvojiti zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, tražeći da se poveća vrijednost općeg boda prilikom izračuna penzija s 13,6 na 14,31.



"Za opći koeficijent vrijednosti boda procenta 13,6 potrebna su dva radnika da bi se ostvarila jedna penzija. Danas radi, tako da kažem, 1,1 radnik, što znači da bi to išlo uglavnom nauštrb starih penzionera koji su penzionirani prema ranijim zakonima PIO/MIO. Ako bi se koeficijent povećao s 14,1 onda bi to značilo još više radnika na jednog penzionera, a sve zajedno bi ugrozilo fond Zavoda PIO/MIO FBiH. Tada bi došlo do njegove propasti, jer sadašnji broj radnika ne može podmiriti tako visok koeficijent za odlazak u penziju", kazao je Rapa.



Pojašnjava da su penzioneri tražili da koeficijent bude 11, odnosno, kako naglašava, prosjek plate bi tada odgovarao sadašnjoj prosječnoj penziji. U suprutnom, povećanje koeficijenta na 14,31 bilo bi suludo.



"Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH i Savez udruženja penzionera su zajedno učestvovali u predlaganju i izradi zakona. Znajući kakvo je stanje, primjenom i utvrđivanjem općeg boda u Savezu smo se pomirili s tim, mada smo tražili da to ministarstvo još jednom preispita i smanji koeficijent. I za ministarstvo će to predstavljati veliki problem, jer nije lako danas osigurati tako velika sredstva. Mislim da se i resorno ministarstvo zalaže za činjenicu da bi se povećanjem koeficijenta doveli u likvidnost i da bi im to predstavljalo veliki problem. Nadamo se da će uspjeti dogovoriti da koeficijent ostaje usklađen", zaključio je Mehmedalija Rapa.



Dodatno, penzionerima se ovim zakonom garantira osiguranje sredstava za isplatu penzija do petog u mjesecu, što je mnogo bolje od onog kako je bilo do sada. Također je u novom zakonu predviđeno povećanje penzija u skladu s rastom troškova života, a prvi put je uvedeno i vanredno usklađivanje penzija zavisno od rasta GDP-a i rasta inflacije. Nadalje, novo zakonsko rješenje ima još prednosti kao što su isplata posmrtnina, banjsko liječenje i rehabilitacija te mnoge druge pogodnosti.



Iz Vlade FBiH su pojasnili donošenje novog zakona, odnosno da bi za svaku godinu staža s plaćenim doprinosom osiguranik stekao bodove proporcionalno uplaćenom - 1 bod ako je plata bila ista kao i prosječna plata, 2 boda ako je bila dvostruko veća od prosječne, 0,5 ako je bila pola prosječne. U trenutku odlaska u penziju, osiguraniku se iznos penzije utvrđuje tako što se ukupan broj bodova ostvarenih u radnom vijeku množi s vrijednosti općeg boda.



Vrijednost općeg boda (13,6 KM) se usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plate u FBiH za prethodnu godinu, a penzije se usklađuju prema procentu porasta potrošačkih cijena na godišnjem nivou u FBiH u prethodnoj godini.



Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača ranije je izjavio da bi osobi kojoj se uplaćuju doprinosi na 830 KM plate, nakon 40 godina radnog staža, penzija trebala iznositi 526 KM. Prema njegovim riječima, novim zakonom o PIO-u se utvrđuje prelazak na trezorsko poslovanje, što znači da će se svi prihodi od doprinosa za PIO slijevati na jedan budžetski račun, odakle će se isplaćivati penzije.



