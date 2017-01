Foto: Arhiv

U Republici Srpskoj tokom jučerašnjeg dana ostvarena je najveća potrošnja električne energije - 16.794 megavat-časa od kada postoji Elektroprivreda Republike Srpske /ERS/, potvrdio je Srni izvršni direktor za tehničke poslove u ovom energetskom preduzeću Maksim Skoko.

On je istakao da je ova potrošnja ostvarena sa maksimalnim opterećenjem od 833 megavat-časa u 18.00 časova, što je najveća ostvarena vrijednost potrošnje na nivou jednog časa ikada.



"Ekstremno loši vremenski uslovi i veliki broj prazničnih dana u prvoj dekadi januara uzrok su rekordne potrošnje električne energije u Srpskoj“, kaže Skoko.



On je istakao da bilansom planirana prosječna potrošnja ERS-a, uključujući Brčko distrikt za januar, iznosi 12.437 megavat-časova, dok je ostvarena prosječna dnevna potrošnja za prvih 10 dana januara iznosila 14.943 megavat-časa.



"U ovom periodu zabilježena je ekstremno niska temperatura vazduha i ekstremno niski dotoci u akumulacije hidroelektrana, a termoelektrane su radile zadovoljavajuće i stabilno, bez većih problema u radu", naglasio je Skoko.



On je dodao da je rad elektroenergetskog sastema ERS-a bio izbalansiran u prvoj dekadi mjeseca i da je proizvedeno dovoljno električne energije za zadovoljenje potreba potrošnje u Republici Srpskoj i Brčko distriktu.



"Distributivna preduzeća u sistemu ERS-a obezbijedila su kontinuirano snabdijevanje kupaca električnom energijom, što je vrlo značajno sa aspekta ocjene pogonske spremnosti mreže za rad u ekstremnim vremenskim uslovima kakvi su zabilježeni u prvoj dekadi januara", rekao je Skoko.



On je napomenuo da u "Elektrokrajini", "Elektro-Bijeljini", "Elektro-Doboju" i "Elektrodistribuciji" Pale, osim pojedinačnih prekida na manjem broju seoskih trafo-područja koji su otklanjani u kratkom roku, nije bilo znatnijih zastoja u isporuci električne energije.



"Zbog snježnih padavina, praćenih jakim vjetrom, jedino su u `Elektro-Hercegovini` zabilježeni znatniji zastoji u isporuci električne energije u LJubinju i Nevesinju", naveo je Skoko.



On je naglasio da se, uzimajući u obzir sve navedene činjenice, može reći da je snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom u periodu od 1. do 10. januara bilo uredno, te da su na zabilježene kvarove, dežurne ekipe distributera reagovale brzo i efikasno, otklanjajući ih u objektivno najkraćem mogućem roku.



"Potencijalni problemi u radu energetskog sistema do kraja januara 2017. godine mogu nastati ako se nastavi trend niske temperature vazduha, a samim tim i ekstremno povećanje potrošnje i ekstremno niskih dotoka u hidroelektranama, gdje postoji mogućnost da u takvim uslovima može doći do deficita električne energije i eventualne kupovine za potrebe snabdijevanja kupaca u Republici Srpskoj /iako su obje termoelektrane raspoložive za pogon/", rekao je Skoko.



On je napomenuo da iz ovih razloga ERS nikako nije vršila prodaju na slobodnom tržištu električne energije za januar 2017. godine.



"U upravljanju sistemom jedini problem bio je u vezi sa mjerenjem u realnom vremenu i on se odrazio na pružanje pomoćne usluge sekundarne regulacije i vođenje sistema u relanom vremenu - 6.januara", rekao je Skoko.



On je dodao da još nemaju zvaničan izvještaj Nezavisnog operator sistema u BiH o debalansu i kvalitetu rada sekundarne regulacije, zbog čega je nemoguće reći koliko je ovaj kvar tačno uticao na korektan rad energetskog sistema.





