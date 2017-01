Foto: Ilustracija

Na nekim benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine sutra će doći do blagog poskupljenja goriva.

Ovu informaciju potvrdili su za Avaz.ba iz Federalnog ministarstva trgovine.



- 11. i 12. januara se očekuje poskupljenje goriva za 5 feninga. To je neznatan broj. Moramo reći da je to bilo i očekivano jer je barel nafte poskupio - kazali su nam iz Federalnog ministarstva trgovine.



Također su nam naglasili kako će do kraja sedmice biti potpunije informacije o poskupljenju goriva.



Biznis.ba / Avaz