"Toplane - Sarajevo"

Sva postrojenja KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o. danas ponovno rade isključivo na prirodni gas, potvrdio je Feni šef kabineta direktora KJKP "Toplane Sarajevo" Ženja Ljubuškić.

Dodao je kako je jutros došlo do pucanja dijela toplovoda u naselju Alipašino Polje C faza u ulici Trg nezavisnosti te je 315 korisnika centralnog grijanja ostalo bez isporuke toplotne energije.



Radi se o dvije zgrade i to u ulici Geteova broj 9, 10 i 11 te u ulici Trg nezavisnosti broj 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13.



- Ekipe KJKP "Toplane - Sarajevo" su na terenu i u toku je sanacija tog dijela toplovoda i nakon toga će korisnici navedenih ulica ponovno biti snadbijeveni toplotnom energijom, kazao je Ljubuškić.



Biznis.ba / FENA