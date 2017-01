Foto: Avaz

Godina 2017. za Bosnu i Hercegovinu treba biti godina istinskog provođenja reformi. To je imperativ, koji pred bh. vlast nameće cjelokupna javnost.

U organizaciji Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, u novembru i decembru 2016. su u Tuzli i Bihaću održane prve od planiranih šest konferencija o liderstvu u biznisu i socio-ekonomskim reformama.



Poslovni sektor



Pod sloganom "Teško je, ali idemo, korak po korak", konferencija je okupila 115 učesnika iz poslovne zajednice, nevladinog sektora, lokalnih vlasti i akademske zajednice. Konferencije o socioekonomskim reformama nastavit će se i u ovoj godini pa su tako krajem januara planirane u Sarajevu, a tokom februara u Banjoj Luci te u Tuzli.



Učesnici su se fokusirali na poslovni sektor Bosne i Hercegovine i kroz primjere iz prakse govorili o poslovnim prilikama, problemima i mogućnostima rasta kompanija.



Diskutovalo se i o poslovnim izazovima i konkurenciji u kontekstu približavanja evropskom tržištu.



Erol Mujanović, ekonomski stručnjak istakao je da na četiri navedena događaja nasnažniji je bio glas poslodavaca i mladih.



- Poslodavci su iz svoje perspektive ukazivali na važnost da domaće poslovno okruženje postane što prije konkurentno, za početak u regionu, a potom i šire i da im se proces zapošljavanja učini još jednostavniji kako iz zakonske perspektive tako i iz perspektive smanjenja namet – naveo je Mujanović.



On je kazao i da su fiskalni i parafiskalni nameti bili veoma često spomenuta reforma i po važnosti dolaze odmah nakon oporezivanja rada i zapošljavanja, koja je bila najčešće spomenuta oblast od strane poslodavaca.



- Nekoliko veoma dinamičnih mladih poduzetnika su skrenuli pažnju na poteškoće sa kojima se mladi poduzetnici susreću i uopšteno govoreći male kompanije koje tek započinju aktivnosti.



Takođe, ukazano je i na brojne nedostatke obrazovnog sistema koji trenutno ne proizvodi kadar koji tržište rada primarno traži, a i kadar koji jedan takav sistem plasira na tržište uglavnom nije dovoljno dobar zbog nedostatka prakse i kontakta sa poslodavcima u školama i na fakultetima – kazao je naš sagovornik.



Konačna lista



Podvučeno je da se radi o trogodišnjem reformskom procesu te da je rezultate gotovo pa nemoguće vidjeti odmah iako je na primjer povećan broj zaposlenih u BiH u proteklom periodu.



- Istaknuto je da se radi o sistemu spojenih posuda i svaka oblast koju socio-ekonomske reforme pokrivaju, a znate da ih ima ukupno šest, je važna za reformisati i dugoročno gledajući nemoguće je fokusirati se samo na jednu ili dvije oblasti i očekivati boljitak. Dosta toga je već napravljeno, brojne druge reforme su u toku i za očekivati je da 2017. godina bude pozitivnija i bolja od prethodne ako se gleda broj sprovedenih reformi koje u konačnici imaju za cilj veći broj novih radnih mjesta – kazao je Mujanović.



Konačna lista prijedloga ce biti finalizirana nakon preostale dvije konferencije u Sarajevu u Banja Luci.



Almir Kunić, direktor firme "Mer Kunić" Jajce kazao je za Avaz.ba da iako su privrednici u Bosni i Hercegovini jedna od svijetlih tačaka u našem svakodnevnom sivilu, nažalost u velikoj mjeri nisu prepoznati u očima većeg dijela javnosti kao ljudi koji u ovoj zemlji i njenim lokalnim zajednicama stvaraju nove vrijednosti te otvaraju radna mjesta.



- Jedan od "ključeva" razvoja lokalnih zajednica je svakako cestovna infrastruktura. Izgradnja kvalitetnih mreža puteva je jedina šansa za "male" sredine da poboljšaju poslovni ambijent. To bi mogao biti jedan od faktora da zadržimo ljude u ovoj zemlji te pokažemo investitorima kako, domaćim tako i stranim, da postoji život i u drugim dijelovima BiH – kazao je naš sagovornik.



On je naglasio da su mala i srednja preduzeća su okusnica razvoja u EU te se njima kroz razne vidove podrške daje poseban značaj.



- Posebno se to odnosi na proizvodne kompanije. Nažalost kod nas se veći spektakl pravi otvaranjem neke prodavnice nego farme ili proizvodne kompanije. Ured EU predstavnika u BiH kroz kampanju "Korak po korak, teško je, ali idemo dalje" upravo čini suprotno. Kroz niz konferencija koje organizuje želi pokazati pozitivne primjere iz lokalnih zajednica koje bi mogle ohrabriti mlade ljude da pokrenu svoje biznise. Čast mi je bila da svoje 18 godišnje iskustvo u izgradnji kompanije "Mer-Kunić" iz Jajca podjelim sa učesnicima konferencije te se nadam da će ovaj projekat biti proširen i na druge gradove u BiH – kazao je Kunić.



Radna snaga



Firma "Krupa Kabine" proizvodi za Evropsko tržiste kabine za građevinske mašine i traktore te zapošlja više od 220 osoba. Italijanska Grupacija Siac, još 2006. godine, je napravila pravi potez koji joj i danas daje prednost nad konkurencijom, odlučila je investirati u Bosansku Krupu.



Aida Fojnica iz firme "Krupa kabine" Bosanska Krupa, kazala je da se naša država nalazi u srcu Evrope, posjeduje stručni kadar u svim specijalnostima koje su potrebne za dobro poslovanje, a u isto vrijeme radna snaga i život košta manje nego u ostalim državama Sjeverne Evrope.



- To što nam stručni i obučen kadar odlazi raditi u inostranstvo je najveći gubitak koji mi privrednici uz podršku države moramo spriječiti. Treba se dati mogućnost mladim, a i onim koji to više nisu, da se zaposle, da steknu iskustvo, da mogu napredovati, da mogu sebe i svoje porodice izdržavati - kazala je Fojnica.



Biznis.ba / Avaz