Postoje neke zemlje za koje nam možda nikada ne bi na pamet palo da naša zemlja s njima vrši bilo kakvu razmjenu, a kamoli onu robnu. Međutim, ta razmjena se zaista dešava. Zbog toga smo odlučili da u registru Vanjskotrgovinske komore BiH, nasumično birajući zemlje, provjerimo sa kojima to i šta razmjenjujemo (to jeste, odakle šta uvozimo i gdje šta izvozimo).



Prva zemlja, pošto su poredane po abecedi je Angvila, u koju za jedanaest mjeseci prošle godine nismo ništa izvezli, ali smo zato uvezli robu vrijednu 536.549 KM, tačnije voće za jelo, kore agruma ili dinja i lubenica vrijedne 512.653 KM i mineralna goriva, mineralna ulja i proizvode vrijedne 23.896 KM. Nije baš neka razmjena, jer nije u oba smjera, ali saradnja svakako postoji.



Bolje išta, nego ništa



Zatim dolazi Bangladeš, u koji također apsolutno ništa nismo izvezli u toku prošle godine, ali smo zato uvezli 2.212.936 KM, a na prvom mjestu su odjeća i pribor za odjeću u iznosu od 1.391.372 KM, zatim obuća 357.457, te farmaceutski proizvodi 63.214 KM. Proizvode od gvožđa i čelika vrijedne 38.754 KM izvezli smo na Britanske djevičanske otoke i to je jedino što smo izvezli tamo u 2016, ali smo zato uvezli voće za jelo, kore agruma ili dinja i lubenica vrijedne 127.552 KM, a proizvode od povrća, voća ostalih dijelova bilja za 62.186 KM.



Zanimljiva je situacija sa Burkinom Faso, iz koje u prethodnoj godini nismo uvezli apsolutno ništa, dok su u nju izvezeni proizvodi iz BiH vrijedni 5.537 KM. Rekli bismo nije neka cifra, ali je mnogo više od ništa - koliko smo uvezli. U ovu daleku zemlju najviše smo izvozili gotove proizvode od tekstila, obuću, keramičke proizvode, sapun, proizvode na bazi žitarica, brašna..., te namještaj, posteljinu i povrće. Plastične mase i proizvode od plastičnih masa vrijedne cijelih 196 KM uvezli smo iz Gvatemale, ali u tu zemlju nismo izvezli ništa.



Iako nam je daleko, Južna Afrika nije nam bila loš vanjskotrgovinski partner, te smo u tu zemlju prošle godine izvezli 610.011 KM vrijednosti robe, najviše nuklearne reaktore, kotlove, mašine vrijedne 192.698 KM, te drvo i proizvode od drveta, a uvezli smo ukupno 4.129.213 KM vrijednosti robe, a najviše od toga su keramički proizvodi na koje otpada 2.460.524, te proizvodi od kože vrijedni 1.400.339 KM.



Iz Kazahstana smo uvezli samo živo drveće i druge biljke vrijedne 70.762 KM, a izvezli smo robu od 436.266 KM, najviše igračke - 289.072 KM. Iz Kube nismo uvezli ništa, ali smo tamo izvezli električne mašine i opremu za 41.791 KM. Možda neki nisu ni čuli za Maršalove otoke, ali iz ove zemlje smo uvezli 749.598 KM vrijednosti robe i to najviše električne mašine i opremu (501.416 KM), te proizvode od gvožđa i čelika (41.864 KM). Sa Norfološkog otoka smo uvezli kaučuk i proizvode od kaučuka u vrijednosti 344 KM, a izvezli nismo ništa.



Mašine, namještaj



Nuklearne reaktore, kotlove i mašine izvozili smo u Ruandu i to vrijednosti od 30.525 KM, a ukupan izvoz u ovu zemlju za 11 mjeseci 2016. iznosi 45.283, dok je uvoz mnogo manji i iznosi 14.759 KM. U Surinam, jednu od zemalja Južne Amerike, izvezli smo robu vrijednu 56.019 KM, najviše namještaj, posteljinu, madrace, nosače madraca (28.795 KM), dok smo uvezli robu duplo veće vrijednosti (110.723 KM), najviše nuklearne reaktore, kotlove, mašine (36.859 KM), te aluminij i proizvode od aluminija (28.663 KM).



Sa nekim zemljama, ipak, nismo imali nikakvu razmjenu, a samo neke od njih su Eritreja, Američka Samoa, Džibuti, Gibraltar, Nauru.





Biznis.ba / Oslobođenje