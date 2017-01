Foto: Arhiv

Euro-Asfalt je već godinama najuspješnija domaća građevinska kompanija i jedna od vodećih kompanija u regionu.

Generalni direktor kompanije Hamed Ramić u razgovoru za Fenu govori o značajnijim aktivnostima i poslovima koji su obilježili prošlu i planovima za ovu poslovnu godinu, te o perspektivama bh. građevinske industrije.



- U ljeto prošle godine potpisali smo ugovor u konzorciju s austrijskim Strabagom na trasi Koridora Vc za gradnju dionice kod Zenice vrijedan nešto više od 200 miliona maraka. Dobili smo vrijedne ugovore u Sloveniji, Njemačkoj i Crnoj Gori, čija je ukupna vrijednost oko 200 miliona maraka. Također smo potpisali i nekoliko manjih ugovora, pojedinačnih vrijednosti do 20 miliona maraka. Svi ti ugovori su nam pomogli da kompenziramo manjak poslova i prihoda u prethodne dvije godine - kazao je Ramić.



Govoreći o projektima na kojima je Euro-Asfalt angažiran izvan BiH, Ramić je kazao da trenutno u Sloveniji imaju posao vrijedan 110 miliona maraka.



- U Crnoj Gori smo prije mjesec dana potpisali ugovor vrijedan 82 miliona maraka i u Njemačkoj realiziramo posao vrijedan desetak miliona eura. Prošli smo pretkvalifikaciju na tenderu u Češkoj, vrijednom oko 200 miliona eura. Bilo bi odlično za nas sve da dobijemo taj posao, ali ako se to i ne desi, ta zemlja nam ostaje vrlo zanimljiva kao tržište - dodao je Ramić.



Po njegovim riječima, do usporavanja na gradnji autoputa na koridoru Vc je došlo u posljednje dvije godine nakon zamaha koji su imali ranije i to se naravno odražava na građevinski sektor.



- Brojne kompanije u našoj zemlji su se, računajući da će se prvobitni zamah održati, zadužile kod komercijalnih banaka visokim kreditima za nabavku opreme koju nisu imale priliku ni pustiti u pogon i danas propadaju. Spas za kompletnu građevinsku operativu, ukoliko ovaj zastoj potraje, a iskreno se nadam da neće, jeste u visokogradnji, u projektima utopljavanja zgrada... - dodao je Ramić.



Naveo je da je trenutno na gradilištima u zemlji i na tri gradilišta u inostranstvu imaju angažirano gotovo 600 radnika, te da su raspisali i oglas za prijem novih uposlenika za gradilište u Njemačkoj.



Što se tiče dinamike radova na dionici južne longitudinale u Sarajevu, Ramić je kazao da građevinari i poljoprivrednici imaju jednu veliku sličnost - i jednima i drugima posao umnogome zavisi od vremenskih prilika.



- Na trasi postoje određeni problemi s imovinsko-pravnim odnosima koji se rješavaju „u hodu“. Nadamo se da, barem u dijelu posla koji ovisi direktno o nama, neće biti zastoja. Mi smo sve svoje poslove, kada je ovisilo samo o nama, završavali nerijetko i prije rokova predviđenih ugovorima. Ukoliko zima i padavine budu onakve kako najavljuju meteorolozi, moguće je i da bude manjih kašnjenja. Vidjet ćemo - kazao je Ramić.



Biznis.ba / FENA