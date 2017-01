Zbog rasta cijena goriva koje se polako primiču psihološkoj granici od deset kuna po litri, sve više hrvatskih građana, posebno onih koji žive na graničnim područjima, rezervoare svojih automobila pune u BiH.

Tako su stanovnici doline Neretve već godinama redovni posjetioci benzinskih pumpi s naše strane granice.



Osim goriva, preko granice se kupuju i znatno jeftinije cigarete, piše Slobodna Dalmacija.



Vođeni nižom cijenom i značajnom uštedom, za kupovinu u Hercegovini odlučuju se i oni koji do sada tamo nisu išli po gorivo zbog straha da je možda lošijeg kvaliteta. Naime, u BiH se primjenjuju niži standardi kvaliteta, pa pojedine vrste derivata sadrže veće količine sumpora od istih takvih kupljenih u Hrvatskoj. Zbog toga neka vozila imaju probleme, ali niža cijena ruši sve barijere, pa se tako na punom rezervoaru goriva ulivenom na drugoj strani granice sada može uštedjeti i do 83 kune (nešto preko 20 maraka), što nije malen iznos u vremenu opšte besparice kada se "gleda svaka para".



Naime, najtraženiji eurosuper 95 košta 2,01 KM, što preračunato u kune iznosi oko 8,04 kn, dok je u Hrvatskoj 9,70 kuna. Dakle, cijena je u Hercegovini niža oko 1,66 kuna po litri benzina. Eurosuper plus 98 u Hercegovini je 2,05 KM (8,20 kuna) dok je u Hrvatskoj 9,98 kuna. Međutim, nešto manja je razlika na dizelu, koji u Hercegovini košta 1,96 KM (7,84 kn) dok je njegova cijena na Ininim benzinskim pumpama u Hrvatskoj 8,90 kuna. Tako je računica jednostavna, a novčana ušteda po litri goriva dovoljan je razlog da sve više vozača iz Hrvatske rezervoar puni s druge strane granice. Iako na benzinskim pumpama s hercegovačke strane granice nema gužve, njihove blagajne bilježe značajnije povećanje prometa.



Zbog jeftinijeg goriva u BiH, među Hrvatima je ponovo počeo trend odlaska u šoping preko granice, u Hercegovinu. Osim goriva, kupuju i sir, meso, suhomesnate proizvode i robu široke potrošnje, jer se kupovina preko granice i te kako isplati posebno kada su u pitanju veći iznosi, zbog povrata PDV-a na granici.



Ipak, najviše se kupuju benzin i cigarete, koje su s prvim danom nove godine poskupile, a kako najavljuju iz Federalnog ministarstva trgovine, uskoro slijedi i povećanje cijene goriva.



Bez obzira na to što će cijena goriva rasti, i dalje će biti niža nego u Hrvatskoj, što je dovoljan razlog da Dalmatinci i dalje "šopinguju" preko granice, piše Slobodna Dalmacija.





Biznis.ba