Amir Sakić

Agencija za certificiranje halal kvalitete u BiH do sada je certificirala ukupno 70 bh. kompanija, od čega 62 proizvođača hrane i osam hotela i restorana, te 4.458 proizvoda, potvrđeno je Feni iz te agencije.

Osim u BiH, Agencija je certificirala i 19 kompanija u Srbiji, te po jednu u Crnoj Gori i Litvaniji, čime ukupni broj certificiranih proizvoda iznosi 6.347.



- Agencija je tokom 2016. razvila i aplikaciju za mobilne uređaje "Halal bazar" koja predstavlja svojevrstan vodič za kupce halal proizvoda i korisnike halal usluga. Aplikacija je dostupna na Google Playu i omogućava kupcima i korisnicima da na jednom mjestu imaju podatke o svim halal certificiranim proizvodima i uslugama, za početak u BiH i regionu, a u narednom periodu će biti proširena na zemlje Evrope i svijeta - rekao je Amir Sakić, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete.



U aplikaciji halal proizvodi i proizvođači razvrstani su u oblasti: aditivi, farmaceutski proizvodi, jaja i proizvoda od jaja, kolači, konditorski proizvodi, kozmetika i sredstva za ličnu higijenu, meso i mesni proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, pak proizvodi, polugotova i gotova jela, šećer, sladoledi, snek proizvodi, so i začini, stočna hrana, ulja i masti, voće i povrće i njihovi proizvodi, voda, žitarice i proizvodi od žitarica, te hoteli i restorani.



Iz Agencije navode da proizvođači certificranjem potvrđuju da ispunjavaju zahtjeve ili očekivanja kupaca, a kupci im uzvraćaju svojom lojalnošću i izborom njihovih proizvoda.



Pojašnjavaju da je halal tržište jedno od najbrže rastućih na svijetu, a da je bh. halal tržište najznačajnije u regionu jugoistočne Evrope.



- Shodno tome, vodeći brendovi iz oblasti prehrambene industrije iz BiH i regiona primjenjuju zahtjeve halala u svojoj proizvodnji. Oni često odluku o uvođenju halala baziraju na konkretnom zahtjevu kupaca da proizvodi budu halal certificirani, nekad to bude rezultat konkurentnog statusa na regionalnom tržištu ili zahtjev stranog kupca - rekao je Sakić.



Danas su bh. halal proizvodi prisutni na tržištima širom svijeta, počevši od Amerike, Kanade, zemalja EU, Bliskog istoka, Sjeverne Afrike...



Iz Agencije, također, ističu da je globalno halal tržište u fazi kontinuiranog rasta i u posljednjim godinama se nalazi u fazi svojevrsne konsolidacije koja je uzrokovana određenim vanjskim faktorima. U posljednjih pet godina najveća ekspanzija je zabilježena u oblasti halal turizma, tako da već postoje etablirani specijalizirani sajmovi o halal turizmu, a vrlo je agilan sistem halal bookinga i slično.



Zahvaljujući projektu Global State of Islamic Economy koji podržava vlada Dubaija, svi zainteresirani za halal su dobili vrlo vrijedan izvor informacija iz kojeg mogu sagledavati globalne trendove. Istovremeno, potaknute su aktivnosti u segmentima koji do sada nisu dobili punu pažnju, poput sektora farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda ili usluga zdravstvenog halal turizma.





Biznis.ba / FENA