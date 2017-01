Autoceste Federacije BiH će krajem 2019. godine početi graditi brzu cestu Travnik - Jajce dužine blizu 40 kilometara sa četiri trake međunarodnih standarda između Lašve i Nević Polja.

Izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje (Travnik) koštat će 183 miliona eura i Nević Polje - Jajce 550 miliona eura. Izgradnjom ovih dionica brze ceste od Lašve do Jajca stvaraju se i preduslovi za spajanje Sarajeva s Krajinom, na šta se čeka skoro 20 godina.



Brza cesta Travnik - Jajce poboljšat će saobraćajno povezivanje BiH.



Gradnja je podijeljena na tri poddionice: Lašva - Kaonik, Kaonik - Vitez i Vitez - Nević Polje. Polazna tačka gradnje je na Koridoru 5C (Lašva petlja) i završava sa na petlji Nević Polje u blizini Travnika. Glavne strukture su gradnja tri tunela i 18 mostova i vijadukata. Na ovom dijelu su četiri petlje (Lašva, Kaonik, Vitez i Nević Polje).



Javno preduzeće Autoceste FBiH je raspisalo nabavku idejnog projekta i studijske dokumentacije brze ceste Travnik (koja obuhvata pružanje usluga izrade idejnog projekta, saobraćajne studije na osnovu idejnog projekta, studije utjecaja na okoliš, studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti i studije izvodljivosti brze ceste.



"Glavni projekt dionice brze ceste Lašva - Nević Polje je završen te je izrada idejnog projekta za nastavak brze ceste do Jajca prirodan nastavak aktivnosti na izradi i stvaranju preduvjeta za izgradnju navedene saobraćajnice. Jedan od projektnih zadataka na koje treba odgovoriti odabrani projektant već u prvim fazama projekta jeste tačno definiranje vrijednosti izgradnje dionice. Ukoliko tenderska procedura bude okončana u predviđenom roku, dostava prvog dijela projektne dokumentacije (studija ekonomske opravdanosti) očekuje se sredinom 2017. godine. Drugi dio projektne dokumentacije očekujemo do kraja 2017. godine. Gradnja ove dionice je uvjetovana gradnjom prethodne dionice brze ceste Lašva - Nević Polje koja bi trebala biti završena do 2019. godine", kazali su za Klix.ba iz JP Autoceste FBiH.



Planirana brza cesta će centralna područja BiH (Vitez, Travnik, Donji Vakuf) povezati s autocestom na Koridoru 5C u blizini petlje Lučani (Lašva) te će predstavljati najvažniji putni pravac za FBiH u smjeru zapad-istok. Izgradnjom ove nove cestovne komunikacije ranga brze ceste znatno će se poboljšati uslovi odvijanja saobraćaja duž pravca Sarajevo - Banja Luka.



Izgradnja dionice je uvrštena među "100 prioriteta Vlade FBiH" koje je ova institucija pripremila početkom godine kako bi investitorima ponudila konkretne projekte za finansiranje i ujedno im olakšala tenderske procedure.



Dodatno, izgradnja brze ceste od Lašve do Travnika je ključni projekat za privredni razvoj Srednjobosanskog kantona (SBK).







